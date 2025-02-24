https://ria.ru/20250224/velikobritaniya-2001192110.html

СМИ: более 80 британцев умерли от препаратов для похудения

СМИ: более 80 британцев умерли от препаратов для похудения - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ: более 80 британцев умерли от препаратов для похудения

Более 80 жителей Великобритании скончались в результате применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, в том числе "Оземпик", производимого... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T04:25:00+03:00

2025-02-24T04:25:00+03:00

2025-02-24T04:25:00+03:00

великобритания

sun

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 80 жителей Великобритании скончались в результате применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, в том числе "Оземпик", производимого датской компанией Novo Nordisk, и "Мунджаро", производимого американской фармацевтической компанией Eli Lilly, пишет газета Sun со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). В ноябре 2024 года журнал Economist писал, что тысячи людей, у которых возникли проблемы со здоровьем в результате применения препаратов для похудения, относящихся к GLP-1 (гормон, который вырабатывается в кишечнике в результате попадания пищи, вызывая выброс инсулина и чувство снижения аппетита), подали или собираются подать судебные иски против компаний Novo Nordisk и Eli Lilly, утверждая, что они не были должным образом проинформированы о рисках, связанных с использованием этих лекарств. "Около 82 британцев скончались после применения таких препаратов для похудения и лечения диабета, как "Оземпик" и "Мунджаро", - говорится в материале. По информации издания, по меньшей мере 18 человек скончались в результате применения препарата "Мунджаро" (действующее вещество тирзепатид), 29 человек - после применения препаратов "Оземпик", "Вегови", "Ребелсас" (действующее вещество семаглутид), еще 35 человек после применения препаратов "Саксенда" и "Виктоза" (действующее вещество лираглутид). Согласно данным Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения, 22 человека принимали один из этих препаратов в целях похудения, остальные 60 - для лечения диабета второго типа. Отмечается, что данные актуальны на конец января. Главный специалист по безопасности MHRA Эллисон Кейв заявила, что решение о начале, продолжении или прекращении приема этих препаратов должно приниматься совместно пациентом и лечащим врачом "на основе всестороннего рассмотрения преимуществ и рисков". Издание пишет, что около полумиллиона британцев принимают эти препараты. При этом ожидается, что через год это число удвоится. В газете отмечается, что побочные эффекты подобных препаратов включают тошноту, рвоту и диарею, что приводит к сильному обезвоживанию. Однако, по словам врачей, встречаются "опасные для жизни осложнения", в частности, судорожные приступы, кишечная непроходимость и воспаление поджелудочной железы. Препарат "Оземпик" зарегистрирован в мире с 2017 года, в Британии его использование было разрешено в 2019 году. Препарат "Мунджаро" в Британии был одобрен MHRA в 2023 году, "Оземпик" изначально определяли как гормон, помогающий людям с диабетом второго типа регулировать уровень сахара в крови. Однако после того, как выяснилось, что он воздействует на мозг, контролируя аппетит, его стали использовать для похудения.

https://ria.ru/20250123/arest-1995223841.html

https://ria.ru/20241017/pokhudenie-1978429311.html

https://ria.ru/20241119/ozempik-1984706001.html

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