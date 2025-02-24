Рейтинг@Mail.ru
Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 24.02.2025 (обновлено: 12:03 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vaydel-2001236111.html
Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине
Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине
Никто больше не воспринимает ФРГ всерьез на международной арене, потому что в последние годы у страны были слабые правительства, заявила лидер "Альтернативы для РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:35:00+03:00
2025-02-24T12:03:00+03:00
в мире
украина
альтернатива для германии (партия)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001162830_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c95b77e75fb57a8a1a04837bd4b52692.jpg
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Никто больше не воспринимает ФРГ всерьез на международной арене, потому что в последние годы у страны были слабые правительства, заявила лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ), занявшей второе место на внеочередных выборах в бундестаг, Алиса Вайдель."Никто больше не воспринимает Германию всерьез на международной арене. И это происходит потому, что в последние годы у нас были слабые правительства. Нас больше не принимают всерьез, и мы больше не участвуем в международных переговорах. Мы выступаем за изменение этой ситуации", - сказала она журналистам на пресс-конференции в понедельник.Вайдель добавила, что АдГ хотела бы, чтобы ФРГ стала международным партнером и участвовала в международных переговорах."Мы хотим и будем сидеть за столом переговоров так или иначе… И, прежде всего, мы хотим одного: мира на Украине – как для украинцев, так и для русских. И мы хотим очень хороших отношений с администрацией Трампа", - заключила она.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.
https://ria.ru/20250224/merts-2001220501.html
https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001162830_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_786c75f9b8f13f1d4c7b78086558f0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, альтернатива для германии (партия), германия
В мире, Украина, Альтернатива для Германии (партия), Германия
Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине

Лидер АДГ Вайдель после выборов заявила, что партия хочет мира на Украине

© Getty Images / Sean GallupАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Никто больше не воспринимает ФРГ всерьез на международной арене, потому что в последние годы у страны были слабые правительства, заявила лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ), занявшей второе место на внеочередных выборах в бундестаг, Алиса Вайдель.
"Никто больше не воспринимает Германию всерьез на международной арене. И это происходит потому, что в последние годы у нас были слабые правительства. Нас больше не принимают всерьез, и мы больше не участвуем в международных переговорах. Мы выступаем за изменение этой ситуации", - сказала она журналистам на пресс-конференции в понедельник.
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Германия внесет вклад в безопасность в мире, заявил Мерц
Вчера, 10:29
Вайдель добавила, что АдГ хотела бы, чтобы ФРГ стала международным партнером и участвовала в международных переговорах.
"Мы хотим и будем сидеть за столом переговоров так или иначе… И, прежде всего, мы хотим одного: мира на Украине – как для украинцев, так и для русских. И мы хотим очень хороших отношений с администрацией Трампа", - заключила она.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии
Вчера, 01:09
 
В миреУкраинаАльтернатива для Германии (партия)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала