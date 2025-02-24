https://ria.ru/20250224/vaydel-2001236111.html

Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине

Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине

Никто больше не воспринимает ФРГ всерьез на международной арене, потому что в последние годы у страны были слабые правительства, заявила лидер "Альтернативы для РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:35:00+03:00

2025-02-24T11:35:00+03:00

2025-02-24T12:03:00+03:00

в мире

украина

альтернатива для германии (партия)

германия

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Никто больше не воспринимает ФРГ всерьез на международной арене, потому что в последние годы у страны были слабые правительства, заявила лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ), занявшей второе место на внеочередных выборах в бундестаг, Алиса Вайдель."Никто больше не воспринимает Германию всерьез на международной арене. И это происходит потому, что в последние годы у нас были слабые правительства. Нас больше не принимают всерьез, и мы больше не участвуем в международных переговорах. Мы выступаем за изменение этой ситуации", - сказала она журналистам на пресс-конференции в понедельник.Вайдель добавила, что АдГ хотела бы, чтобы ФРГ стала международным партнером и участвовала в международных переговорах."Мы хотим и будем сидеть за столом переговоров так или иначе… И, прежде всего, мы хотим одного: мира на Украине – как для украинцев, так и для русских. И мы хотим очень хороших отношений с администрацией Трампа", - заключила она.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.

https://ria.ru/20250224/merts-2001220501.html

https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, альтернатива для германии (партия), германия