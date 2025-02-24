Лидер АДГ заявила, что партия хочет мира на Украине
Лидер АДГ Вайдель после выборов заявила, что партия хочет мира на Украине
© Getty Images / Sean GallupАлиса Вайдель
© Getty Images / Sean Gallup
Алиса Вайдель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Никто больше не воспринимает ФРГ всерьез на международной арене, потому что в последние годы у страны были слабые правительства, заявила лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ), занявшей второе место на внеочередных выборах в бундестаг, Алиса Вайдель.
"Никто больше не воспринимает Германию всерьез на международной арене. И это происходит потому, что в последние годы у нас были слабые правительства. Нас больше не принимают всерьез, и мы больше не участвуем в международных переговорах. Мы выступаем за изменение этой ситуации", - сказала она журналистам на пресс-конференции в понедельник.
Вайдель добавила, что АдГ хотела бы, чтобы ФРГ стала международным партнером и участвовала в международных переговорах.
"Мы хотим и будем сидеть за столом переговоров так или иначе… И, прежде всего, мы хотим одного: мира на Украине – как для украинцев, так и для русских. И мы хотим очень хороших отношений с администрацией Трампа", - заключила она.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.