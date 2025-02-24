Рейтинг@Mail.ru
Ураза-байрам 2025: какого числа начинается праздник у мусульман, суть, история и традиции
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:10 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/uraza-bayram-1866604876.html
Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
Ураза-байрам 2025: какого числа начинается праздник у мусульман, суть, история и традиции
Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
Ураза-байрам – это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Какого числа начинается праздник в 2025 году, когда он закончится, РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:10:00+03:00
2025-02-24T13:10:00+03:00
религия
общество
россия
средняя азия
саудовская аравия
ислам
религиозные праздники
ураза-байрам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866569926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc2c95be0d135f5137c8bf76f974e93.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ураза-байрам – это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Какого числа начинается праздник в 2025 году, когда он закончится, как его принято отмечать – в материале РИА Новости.Ураза-байрамВечером 28 февраля у мусульман начнется обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время говения, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан.Какого числа начинается праздник у мусульманМусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата праздника каждый год меняется. В 2025 году Ураза-байрам наступит вечером 31 марта, а если совсем точно – в ночь с 30 на 31 марта. Когда заканчиваетсяПраздник Ураза-байрам длится от одного до трех дней, в зависимости от страны. При этом празднование и застолья могут продолжаться гораздо дольше. К примеру, если Ураза-байрам выпадает на начало или середину недели, то гуляния могут продлиться и до выходных.Суть и историяТрадиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. По легенде, именно он установил Ураза-байрам. На арабском языке название праздника звучит как "Ид-аль-Фитр", что в переводе на русский означает "праздник прекращения поста". В тюркских языках название получилось из персидского слова "руза" (в переводе на русский "пост") и "байрам" (в переводе на русский "праздник").Праздник распространялся вместе с мусульманской религией еще со времен Арабского халифата.Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.ТрадицииВо время Ураза-байрама верующие традиционно поздравляют друг друга со словами "Ид мубарак!", что в переводе на русский значит "Желаю тебе благословенного праздника!". Немаловажной традицией является милостыня – закят аль-фитр. Подавать можно как деньги, так и разнообразные продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть.Другой традиционной особенностью этого праздника являются богатые, заполненные различными традиционными блюдами столы. После строгого поста, когда верующие отказывались от еды и воды, в Ураза-байрам все запреты снимаются.Вечером хозяйки готовят праздничные блюда. А дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".Что делают и как правильно провести праздникГотовиться к празднику начинают заранее. За несколько дней до него мусульмане убираются в домах, при наличии собственного хозяйства наводят порядок на территории, моют скот и чистят хлева. В жилище покупают новые предметы интерьера: ковры, декор, подушки, посуду, скатерти и т.д. Некоторые даже обновляют мебель.Празднование Ураза-байрама начинается еще затемно. Согласно преданию, Мухаммед говорил, что эту ночь лучше провести за молитвами. И хоть это не является обязательным, некоторые верующие следуют словам пророка. Утром совершается коллективная праздничная молитва Ид-намаз, перед которой, еще до рассвета, люди совершают полное омовение и одеваются в чистую нарядную одежду. После нее можно посетить кладбище: прибраться на могилах, вспомнить об усопших и помолиться за их упокой. Но главная часть Ураза-байрама начинается уже дома. На этот праздник принято собираться в большом кругу родных, соседей и друзей. К столу готовят самые разнообразные блюда, исключая запрещенные в Исламе продукты и алкоголь.Строгих указаний к тому, что именно готовить на праздничный стол нет. Преимущественно хозяйки подают баранину и традиционные блюда. Например, татары пекут балиш – это большой пирог с начинкой из мяса, лука и картофеля. Народы Средней Азии во главу застолья ставят плов, а в Саудовской Аравии обязательно подают восточные сладости.Что нельзя делатьВ Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки. Также нельзя ссориться, допускать плохие мысли и злословить.Что можно подарить на окончание поста Ураза-байрамПрезенты являются обязательным атрибутом праздника. Как правило, в качестве подарков выбираются Коран, религиозные предметы, посуда, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты. Важно подобрать подарок таким образом, чтобы он не оскорблял религию и самого человека.Интересные фактыУраза-байрам во всех мусульманских странах считается выходных днем. В России такое решение принимается на уровне некоторых регионов, где традиционно исповедуют Ислам.Некоторые верующие мужчины перед Ураза-байрамом совершают итикаф. Это уединение в мечети на 10 дней, покидать которую можно только ради гигиенических процедур и приема пищи. Все это время мусульманин молится, читает священные писания и проводит духовные беседы. Считается, что итикаф помогает укрепить веру.Праздничная молитва Ид-намаз проводится не только в мечетях, но и на прилегающих к ним территориях и площадях.Особенное внимание в этот день уделяется маленьким детям. Для них организовывается множество развлечений, им дарят множество подарков. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.
https://ria.ru/20250224/ramadan-1928267663.html
https://ria.ru/20241128/turizm-1986275346.html
https://ria.ru/20250122/palomnichestvo-1995033530.html
россия
средняя азия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866569926_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7dd28380738ac805c147c2ee26859d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, общество, россия, средняя азия, саудовская аравия, ислам, религиозные праздники, ураза-байрам, празднование ураза-байрама в россии, празднование ураза-байрама в россии в 2014 году
Религия, Общество, Россия, Средняя Азия, Саудовская Аравия, Ислам, Религиозные праздники, Ураза-байрам, Празднование Ураза-байрама в России, Празднование Ураза-байрама в России в 2014 году, Религия

Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкУраза-байрам
Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Ураза-байрам
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ураза-байрам – это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Какого числа начинается праздник в 2025 году, когда он закончится, как его принято отмечать – в материале РИА Новости.

Ураза-байрам

Вечером 28 февраля у мусульман начнется обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время говения, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Месяц Рамадан в 2025 году: даты и традиции
Вчера, 12:17

Какого числа начинается праздник у мусульман

Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата праздника каждый год меняется. В 2025 году Ураза-байрам наступит вечером 31 марта, а если совсем точно – в ночь с 30 на 31 марта.

Когда заканчивается

Праздник Ураза-байрам длится от одного до трех дней, в зависимости от страны. При этом празднование и застолья могут продолжаться гораздо дольше. К примеру, если Ураза-байрам выпадает на начало или середину недели, то гуляния могут продлиться и до выходных.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Суть и история

Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. По легенде, именно он установил Ураза-байрам.
На арабском языке название праздника звучит как "Ид-аль-Фитр", что в переводе на русский означает "праздник прекращения поста". В тюркских языках название получилось из персидского слова "руза" (в переводе на русский "пост") и "байрам" (в переводе на русский "праздник").
Праздник распространялся вместе с мусульманской религией еще со времен Арабского халифата.
Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Газизов призвал продвигать в России халяль-туризм
28 ноября 2024, 16:58

Традиции

Во время Ураза-байрама верующие традиционно поздравляют друг друга со словами "Ид мубарак!", что в переводе на русский значит "Желаю тебе благословенного праздника!". Немаловажной традицией является милостыня – закят аль-фитр. Подавать можно как деньги, так и разнообразные продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.
Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть.
Другой традиционной особенностью этого праздника являются богатые, заполненные различными традиционными блюдами столы. После строгого поста, когда верующие отказывались от еды и воды, в Ураза-байрам все запреты снимаются.
Вечером хозяйки готовят праздничные блюда. А дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующий во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
Верующий во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Верующий во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани

Что делают и как правильно провести праздник

Готовиться к празднику начинают заранее. За несколько дней до него мусульмане убираются в домах, при наличии собственного хозяйства наводят порядок на территории, моют скот и чистят хлева. В жилище покупают новые предметы интерьера: ковры, декор, подушки, посуду, скатерти и т.д. Некоторые даже обновляют мебель.
Празднование Ураза-байрама начинается еще затемно. Согласно преданию, Мухаммед говорил, что эту ночь лучше провести за молитвами. И хоть это не является обязательным, некоторые верующие следуют словам пророка. Утром совершается коллективная праздничная молитва Ид-намаз, перед которой, еще до рассвета, люди совершают полное омовение и одеваются в чистую нарядную одежду. После нее можно посетить кладбище: прибраться на могилах, вспомнить об усопших и помолиться за их упокой. Но главная часть Ураза-байрама начинается уже дома. На этот праздник принято собираться в большом кругу родных, соседей и друзей. К столу готовят самые разнообразные блюда, исключая запрещенные в Исламе продукты и алкоголь.
Строгих указаний к тому, что именно готовить на праздничный стол нет. Преимущественно хозяйки подают баранину и традиционные блюда. Например, татары пекут балиш – это большой пирог с начинкой из мяса, лука и картофеля. Народы Средней Азии во главу застолья ставят плов, а в Саудовской Аравии обязательно подают восточные сладости.
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством
22 января, 19:02

Что нельзя делать

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки. Также нельзя ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Что можно подарить на окончание поста Ураза-байрам

Презенты являются обязательным атрибутом праздника. Как правило, в качестве подарков выбираются Коран, религиозные предметы, посуда, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты. Важно подобрать подарок таким образом, чтобы он не оскорблял религию и самого человека.

Интересные факты

Ураза-байрам во всех мусульманских странах считается выходных днем. В России такое решение принимается на уровне некоторых регионов, где традиционно исповедуют Ислам.
© Sputnik / Ильхам Мустафа | Перейти в медиабанкБлюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в медиабанк
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
Некоторые верующие мужчины перед Ураза-байрамом совершают итикаф. Это уединение в мечети на 10 дней, покидать которую можно только ради гигиенических процедур и приема пищи. Все это время мусульманин молится, читает священные писания и проводит духовные беседы. Считается, что итикаф помогает укрепить веру.
Праздничная молитва Ид-намаз проводится не только в мечетях, но и на прилегающих к ним территориях и площадях.
Особенное внимание в этот день уделяется маленьким детям. Для них организовывается множество развлечений, им дарят множество подарков. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.
Еще по темеПенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВОРоссийские муфтии поздравили единоверцев с праздником Ураза-байрамПразднование Ураза-байрам в РоссииМишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрамВолодин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
 
РелигияРелигияОбществоРоссияСредняя АзияСаудовская АравияИсламРелигиозные праздникиУраза-байрамПразднование Ураза-байрама в РоссииПразднование Ураза-байрама в России в 2014 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала