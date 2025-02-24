Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО
Советник Трампа Уолтц: США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО
© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО и американским войскам пришлось бы напрямую участвовать в обороне Украины, заявил в понедельник советник по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News.
"Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем американские войска немедленно бы (попадали под - ред.) обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Это совсем другое. Я хочу внести ясность в этот вопрос", - заявил Уолтц.
В свете визитов президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон, Уолтц подчеркнул, что США остаются приверженными гарантиям безопасности для членов НАТО, однако вопрос гарантий безопасности для Украины сильно отличается от этого.