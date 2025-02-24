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Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 24.02.2025
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16:40 24.02.2025 (обновлено: 16:47 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/uoltts-2001319110.html
Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО
Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 24.02.2025
Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО
США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО и американским войскам пришлось бы напрямую участвовать в обороне Украины, заявил в понедельник советник... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:40:00+03:00
2025-02-24T16:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО и американским войскам пришлось бы напрямую участвовать в обороне Украины, заявил в понедельник советник по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News."Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем американские войска немедленно бы (попадали под - ред.) обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Это совсем другое. Я хочу внести ясность в этот вопрос", - заявил Уолтц.В свете визитов президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон, Уолтц подчеркнул, что США остаются приверженными гарантиям безопасности для членов НАТО, однако вопрос гарантий безопасности для Украины сильно отличается от этого.
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в мире, сша, киев, украина, нато
В мире, США, Киев, Украина, НАТО
Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО

Советник Трампа Уолтц: США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО и американским войскам пришлось бы напрямую участвовать в обороне Украины, заявил в понедельник советник по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News.
"Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем американские войска немедленно бы (попадали под - ред.) обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Это совсем другое. Я хочу внести ясность в этот вопрос", - заявил Уолтц.
В свете визитов президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон, Уолтц подчеркнул, что США остаются приверженными гарантиям безопасности для членов НАТО, однако вопрос гарантий безопасности для Украины сильно отличается от этого.
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