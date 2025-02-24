https://ria.ru/20250224/uoltts-2001319110.html

Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО

Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 24.02.2025

Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО

США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО и американским войскам пришлось бы напрямую участвовать в обороне Украины, заявил в понедельник советник... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:40:00+03:00

2025-02-24T16:40:00+03:00

2025-02-24T16:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не видят ситуации, чтобы Украина стала членом НАТО и американским войскам пришлось бы напрямую участвовать в обороне Украины, заявил в понедельник советник по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News."Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем американские войска немедленно бы (попадали под - ред.) обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Это совсем другое. Я хочу внести ясность в этот вопрос", - заявил Уолтц.В свете визитов президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон, Уолтц подчеркнул, что США остаются приверженными гарантиям безопасности для членов НАТО, однако вопрос гарантий безопасности для Украины сильно отличается от этого.

https://ria.ru/20250224/evrosojuz-2001319796.html

сша

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, киев, украина, нато