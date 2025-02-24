https://ria.ru/20250224/ulyanov-2001188860.html

Ульянов рассказал, о чем перестали говорить в ЕС

Ульянов рассказал, о чем перестали говорить в ЕС - РИА Новости, 24.02.2025

Ульянов рассказал, о чем перестали говорить в ЕС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в своем Telegram-канале, что чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T02:27:00+03:00

2025-02-24T02:27:00+03:00

2025-02-24T06:03:00+03:00

россия

украина

москва

михаил ульянов (дипломат)

сергей лавров

владимир путин

евросоюз

нато

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в своем Telegram-канале, что чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить о том, что Москву "необходимо победить на поле боя". "Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что "Россию необходимо победить на поле боя". Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?" — написал Ульянов.В феврале 2025 года в Эр-рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в них участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон условились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

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россия, украина, москва, михаил ульянов (дипломат), сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато