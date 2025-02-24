Ульянов рассказал, о чем перестали говорить в ЕС
Постпред Ульянов: в ЕС перестали говорить, что Россию нужно победить на поле боя
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в своем Telegram-канале, что чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить о том, что Москву "необходимо победить на поле боя".
«
"Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что "Россию необходимо победить на поле боя". Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?" — написал Ульянов.
В феврале 2025 года в Эр-рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в них участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон условились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
После сделки по Украине США уничтожат всех, кто предал Россию
14 января, 08:00