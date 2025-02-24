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Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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23:01 24.02.2025 (обновлено: 23:05 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001375889.html
Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине
Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине
На Украине надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа, заявил президент России Владимир Путин."С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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украина, россия, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине

Путин: Украине нужны политики, которым будет доверять народ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа, заявил президент России Владимир Путин.
"С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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