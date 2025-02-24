https://ria.ru/20250224/ukraina-2001375889.html

Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине

Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Путин рассказал, кто должен быть у власти на Украине

На Украине надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа, заявил президент России Владимир Путин."С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html

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2025

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украина, россия, владимир путин, в мире