https://ria.ru/20250224/ukraina-2001298277.html

Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине

Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине

США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по ресурсам, почти все ключевые детали уже согласованы, заявила вице-премьер Украины по... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:22:00+03:00

2025-02-24T15:22:00+03:00

2025-02-24T15:22:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

ольга стефанишина

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по ресурсам, почти все ключевые детали уже согласованы, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина. Она добавила, что в Киеве надеются, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут подписать соглашение об украинских ресурсах в Вашингтоне "как можно скорее, чтобы продемонстрировать нашу приверженность на дальнейшие десятилетия". "Украинская и американская команда находятся на завершающих стадиях переговоров о соглашении по минералам. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы приверженны его скорому завершению, чтобы перейти к подписанию", - написала Стефанишина в соцсети X. Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html

https://ria.ru/20250222/ssha-2001045323.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности