Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине
Стефанишина: Украина и США завершают переговоры о соглашении по ресурсам
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по ресурсам, почти все ключевые детали уже согласованы, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
Она добавила, что в Киеве надеются, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут подписать соглашение об украинских ресурсах в Вашингтоне "как можно скорее, чтобы продемонстрировать нашу приверженность на дальнейшие десятилетия".
"Украинская и американская команда находятся на завершающих стадиях переговоров о соглашении по минералам. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы приверженны его скорому завершению, чтобы перейти к подписанию", - написала Стефанишина в соцсети X.
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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