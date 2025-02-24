Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001298277.html
Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине
Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине
США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по ресурсам, почти все ключевые детали уже согласованы, заявила вице-премьер Украины по... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:22:00+03:00
2025-02-24T15:22:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
ольга стефанишина
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по ресурсам, почти все ключевые детали уже согласованы, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина. Она добавила, что в Киеве надеются, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут подписать соглашение об украинских ресурсах в Вашингтоне "как можно скорее, чтобы продемонстрировать нашу приверженность на дальнейшие десятилетия". "Украинская и американская команда находятся на завершающих стадиях переговоров о соглашении по минералам. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы приверженны его скорому завершению, чтобы перейти к подписанию", - написала Стефанишина в соцсети X. Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html
https://ria.ru/20250222/ssha-2001045323.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине

Стефанишина: Украина и США завершают переговоры о соглашении по ресурсам

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по ресурсам, почти все ключевые детали уже согласованы, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
Она добавила, что в Киеве надеются, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут подписать соглашение об украинских ресурсах в Вашингтоне "как можно скорее, чтобы продемонстрировать нашу приверженность на дальнейшие десятилетия".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Медведчук прокомментировал хамство Зеленского в адрес Трампа
Вчера, 14:27
"Украинская и американская команда находятся на завершающих стадиях переговоров о соглашении по минералам. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы приверженны его скорому завершению, чтобы перейти к подписанию", - написала Стефанишина в соцсети X.
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов
22 февраля, 21:56
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийОльга СтефанишинаДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала