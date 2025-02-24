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Ефимов: в Бабушкинском районе в рамках КРТ реорганизуют участок
Ефимов: в Бабушкинском районе в рамках КРТ реорганизуют участок - РИА Новости, 24.02.2025
Ефимов: в Бабушкинском районе в рамках КРТ реорганизуют участок
В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок и построят жилье, рассказал... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:14:00+03:00
2025-02-24T09:14:00+03:00
2025-02-24T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок и построят жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет о участке площадью 3,4 гектара, расположенном на Енисейской улице, рядом со станцией метро "Свиблово"."Здесь построят современный благоустроенный квартал с жильем для целей программы реновации. Всего предусмотрено возведение 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадки составят 10,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 44,1 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.На участке появятся дома по программе реновации общей площадью 74,5 тысячи "квадратов". Из них 40 тысяч квадратных метров займут квартиры для 1,5 тысяч москвичей. На первых этажах новостроек обустроят магазины, заведения общепита, сервисные мастерские. Во дворах домов установят детские и спортивные площадки.Рядом будет построен многоэтажный паркинг на 300 машино-мест, на его первом этаже разместят многофункциональный центр с магазинами и кафе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Бабушкинском районе в рамках КРТ реорганизуют участок
Ефимов: рядом с метро "Свиблово" реорганизуют участок в рамках КРТ
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок и построят жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о участке площадью 3,4 гектара, расположенном на Енисейской улице, рядом со станцией метро "Свиблово".
"Здесь построят современный благоустроенный квартал с жильем для целей программы реновации. Всего предусмотрено возведение 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадки составят 10,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 44,1 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
На участке появятся дома по программе реновации общей площадью 74,5 тысячи "квадратов". Из них 40 тысяч квадратных метров займут квартиры для 1,5 тысяч москвичей. На первых этажах новостроек обустроят магазины, заведения общепита, сервисные мастерские. Во дворах домов установят детские и спортивные площадки.
Рядом будет построен многоэтажный паркинг на 300 машино-мест, на его первом этаже разместят многофункциональный центр с магазинами и кафе.