https://ria.ru/20250224/turtsiya-2001244511.html

Турция внимательно следит за переговорами России и США

Турция внимательно следит за переговорами России и США - РИА Новости, 24.02.2025

Турция внимательно следит за переговорами России и США

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что турецкая сторона внимательно... РИА Новости, 24.02.2025

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турция

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сша

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хакан фидан

сергей лавров

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что турецкая сторона внимательно следит за вопросом гарантий, обсуждаемых РФ и США в переговорном процессе по Украине."Мы внимательно следим за переговорным процессом между РФ и США. Соответствующие решения (о возможности предоставления гарантий безопасности Украине - ред.) принимает президент. Мы готовы взять на себя посредническую роль. Есть моменты, которые обнародуются, бывают и те, которые не разглашаются. Но повторюсь мы пока следим за процессом (переговоров РФ и США - ред.)", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с российским коллегой в понедельник в Анкаре.

https://ria.ru/20250224/turtsija-2001242637.html

турция

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турция, россия, сша, в мире, хакан фидан, сергей лавров