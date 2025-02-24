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Турция внимательно следит за переговорами России и США - РИА Новости, 24.02.2025
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12:03 24.02.2025 (обновлено: 13:01 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/turtsiya-2001244511.html
Турция внимательно следит за переговорами России и США
Турция внимательно следит за переговорами России и США - РИА Новости, 24.02.2025
Турция внимательно следит за переговорами России и США
Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что турецкая сторона внимательно... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:03:00+03:00
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турция
россия
сша
в мире
хакан фидан
сергей лавров
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что турецкая сторона внимательно следит за вопросом гарантий, обсуждаемых РФ и США в переговорном процессе по Украине."Мы внимательно следим за переговорным процессом между РФ и США. Соответствующие решения (о возможности предоставления гарантий безопасности Украине - ред.) принимает президент. Мы готовы взять на себя посредническую роль. Есть моменты, которые обнародуются, бывают и те, которые не разглашаются. Но повторюсь мы пока следим за процессом (переговоров РФ и США - ред.)", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с российским коллегой в понедельник в Анкаре.
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турция, россия, сша, в мире, хакан фидан, сергей лавров
Турция, Россия, США, В мире, Хакан Фидан, Сергей Лавров
Турция внимательно следит за переговорами России и США

Фидан: Турция внимательно следит за переговорным процессом РФ и США

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время российско-турецких переговоров в Анкаре. 24 февраля 2025
Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время российско-турецких переговоров в Анкаре. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время российско-турецких переговоров в Анкаре. 24 февраля 2025
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что турецкая сторона внимательно следит за вопросом гарантий, обсуждаемых РФ и США в переговорном процессе по Украине.
"Мы внимательно следим за переговорным процессом между РФ и США. Соответствующие решения (о возможности предоставления гарантий безопасности Украине - ред.) принимает президент. Мы готовы взять на себя посредническую роль. Есть моменты, которые обнародуются, бывают и те, которые не разглашаются. Но повторюсь мы пока следим за процессом (переговоров РФ и США - ред.)", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с российским коллегой в понедельник в Анкаре.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Турция поддержала инициативу США по урегулированию на Украине
Вчера, 11:55
 
ТурцияРоссияСШАВ миреХакан ФиданСергей Лавров
 
 
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