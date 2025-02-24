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ЕС направит Украине в марте новый транш финансовой помощи
ЕС направит Украине в марте новый транш финансовой помощи - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС направит Украине в марте новый транш финансовой помощи
ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:43:00+03:00
2025-02-24T11:43:00+03:00
2025-02-24T11:43:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве. "Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиардов евро для Украины поступит уже в марте", - цитирует пресс-служба ЕК слова Фон дер Ляйен.
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украина, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕС направит Украине в марте новый транш финансовой помощи
Фон дер Ляйен: ЕС направит Украине в марте транш в размере 3,5 млрд евро