https://ria.ru/20250224/transh-2001239590.html

ЕС направит Украине в марте новый транш финансовой помощи

ЕС направит Украине в марте новый транш финансовой помощи - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС направит Украине в марте новый транш финансовой помощи

ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:43:00+03:00

2025-02-24T11:43:00+03:00

2025-02-24T11:43:00+03:00

украина

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве. "Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиардов евро для Украины поступит уже в марте", - цитирует пресс-служба ЕК слова Фон дер Ляйен.

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украина, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире