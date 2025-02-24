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Трамп рассказал об экономических проектах России и США - РИА Новости, 24.02.2025
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21:43 24.02.2025 (обновлено: 22:22 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001366774.html
Трамп рассказал об экономических проектах России и США
Трамп рассказал об экономических проектах России и США - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп рассказал об экономических проектах России и США
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. РИА Новости, 24.02.2025
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дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира."Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России - ред.) есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим. Я имею в виду, я не знаю, получится ли это, но мы бы хотели иметь возможность сделать это, если бы мы могли, вы знаете, у них есть огромные редкоземельные (месторождения - ред.). Я думаю, это было бы очень полезно для мира во всем мире и для прочного мира", - сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.Ранее в понедельник Трамп заявил, что ведет "серьезные" переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией.
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россия, сша, дональд трамп, украина, эммануэль макрон, владимир путин
Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Трамп рассказал об экономических проектах России и США

Трамп: экономические проекты США и России отвечают интересам долгосрочного мира

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира.
«
"Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России - ред.) есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим. Я имею в виду, я не знаю, получится ли это, но мы бы хотели иметь возможность сделать это, если бы мы могли, вы знаете, у них есть огромные редкоземельные (месторождения - ред.). Я думаю, это было бы очень полезно для мира во всем мире и для прочного мира", - сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что ведет "серьезные" переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах
Вчера, 21:54
 
РоссияСШАДональд ТрампУкраинаЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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