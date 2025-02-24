https://ria.ru/20250224/tramp-2001366774.html

Трамп рассказал об экономических проектах России и США

Трамп рассказал об экономических проектах России и США - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп рассказал об экономических проектах России и США

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:43:00+03:00

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2025-02-24T22:22:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

украина

эммануэль макрон

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира."Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России - ред.) есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим. Я имею в виду, я не знаю, получится ли это, но мы бы хотели иметь возможность сделать это, если бы мы могли, вы знаете, у них есть огромные редкоземельные (месторождения - ред.). Я думаю, это было бы очень полезно для мира во всем мире и для прочного мира", - сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.Ранее в понедельник Трамп заявил, что ведет "серьезные" переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией.

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россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, дональд трамп, украина, эммануэль макрон, владимир путин