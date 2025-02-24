https://ria.ru/20250224/tramp-2001366774.html
Трамп рассказал об экономических проектах России и США
Трамп рассказал об экономических проектах России и США - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп рассказал об экономических проектах России и США
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:43:00+03:00
2025-02-24T21:43:00+03:00
2025-02-24T22:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира."Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России - ред.) есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим. Я имею в виду, я не знаю, получится ли это, но мы бы хотели иметь возможность сделать это, если бы мы могли, вы знаете, у них есть огромные редкоземельные (месторождения - ред.). Я думаю, это было бы очень полезно для мира во всем мире и для прочного мира", - сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.Ранее в понедельник Трамп заявил, что ведет "серьезные" переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, украина, эммануэль макрон, владимир путин
Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Трамп рассказал об экономических проектах России и США
Трамп: экономические проекты США и России отвечают интересам долгосрочного мира