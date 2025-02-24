https://ria.ru/20250224/tramp-2001365428.html
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:30:00+03:00
2025-02-24T21:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса находятся в стадии проработки."Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным", – заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.Ранее Белый дом заявлял, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине с целью достижения мирного соглашения.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001355576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, россия
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Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным, детали этого прорабатываются