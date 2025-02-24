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Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным - РИА Новости, 24.02.2025
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21:30 24.02.2025 (обновлено: 21:37 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001365428.html
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса... РИА Новости, 24.02.2025
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дональд трамп
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса находятся в стадии проработки."Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным", – заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.Ранее Белый дом заявлял, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине с целью достижения мирного соглашения.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001355576.html
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дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, россия
Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, США, Россия
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным

Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным, детали этого прорабатываются

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса находятся в стадии проработки.
«
"Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным", – заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее Белый дом заявлял, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине с целью достижения мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп
Вчера, 20:13
 
Дональд ТрампВладимир ПутинВ миреСШАРоссия
 
 
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