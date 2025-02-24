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Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. "Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
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США, Украина, Киев, Дональд Трамп, В мире
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам