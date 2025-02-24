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Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025
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20:22 24.02.2025 (обновлено: 20:23 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001357141.html
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. РИА Новости, 24.02.2025
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. "Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
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сша, украина, киев, дональд трамп, в мире
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, В мире
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам

Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время.
"Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп
Вчера, 20:19
 
СШАУкраинаКиевДональд ТрампВ мире
 
 
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