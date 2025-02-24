https://ria.ru/20250224/tramp-2001357141.html

Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам

Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. РИА Новости, 24.02.2025

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. "Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001356538.html

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сша, украина, киев, дональд трамп, в мире