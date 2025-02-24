Агенты ЦРУ рискуют раскрытием из-за сокращений, передает CNN
CNN: агенты ЦРУ рискуют раскрытием из-за сокращений в правительстве Трампа
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало официальную проверку, чтобы оценить возможные последствия утечки данных после отправки несанкционированного письма в Белый дом, в котором могли быть раскрыты личности сотрудников агентства, подвергшихся риску увольнения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что ЦРУ отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, а также тех, кто находится на испытательном сроке.
"ЦРУ проводит официальную проверку, чтобы оценить возможный ущерб от несанкционированного электронного письма, отправленного в Белый дом в начале февраля, в котором были указаны для возможных сокращений некоторые сотрудники по имени и первой букве фамилии, что могло раскрыть роли людей, работающих под прикрытием", - говорится в сообщении.
По данным источников телеканала, агентство теперь рассматривает возможность приостановить отправку некоторых сотрудников, указанных в списке, которых ранее планировались привлечь для выполнения секретных миссий "в уязвимых регионах" за рубежом. Это связано с тем, что из-за риска раскрытия их личности хакерами иностранных правительств их безопасность может быть серьезной под угрозой, добавили собеседники CNN.
Ранее агентство Блумберг передавало, что разведсообщество США опасается, что сотрудники разведывательных служб могут попасть под следующую волну увольнений в стране. Как писало агентство, до сих пор тщательная проверка различных ведомств страны со стороны DOGE не касалась ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) страны.
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