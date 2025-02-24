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BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК "Деловые Линии" - РИА Новости, 24.02.2025
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BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК "Деловые Линии"
BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК "Деловые Линии" - РИА Новости, 24.02.2025
BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК "Деловые Линии"
erid: F7NfYUJCUneRGydyj2gm РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:50:00+03:00
2025-02-24T14:50:00+03:00
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erid: F7NfYUJCUneRGydyj2gm МОСКВА, 24 фев – пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании разработали для логистического оператора программный модуль построения графика работы водителей, движущихся по перецепной технологии, который учитывает производственную необходимость и законодательные требования о соблюдении режима работы и отдыха. С помощью алгоритма грузоперевозчик добился автоматического создания оптимальных расписаний движения транспортных средств (ТС) по протяженным маршрутам. География доставки логистического оператора обширна – более 90% населенных пунктов в России, а также ряд стран СНГ и Восточной Азии. Часть рейсов по данным маршрутам являются цикличными, движение по ним непрерывное. Грузоперевозчику требовалось спланировать непрерывное движение ТС по рейсам со сменой водителей на участках для отдыха. Для реализации проекта эксперты BIA Technologies применили методы математической и комбинаторной оптимизации, что позволило учесть все имеющиеся переменные и автоматически выстраивать наилучший график, как на уже действующих маршрутах доставки, так и при проектировании новых. "Для логистической компании одним из значимых экономических показателей является оборачиваемость средств. Поэтому критически важно иметь инструменты, которые помогают минимизировать издержки и улучшать бизнес-процессы. Планирование графика движения большого числа транспорта и работы штата водителей вручную может быть длительным и не оптимальным, так как вариативность системы очень большая. Алгоритм, основанный на методах комбинаторной математики, исключает человеческий фактор, позволяет учесть все внешние ограничения и добиться целевых показателей", – отмечает директор департамента разработки и внедрения систем искусственного интеллекта BIA Technologies Михаил Красильников. "Внедрение модуля для планирования расписаний водителей не только повысило эффективность работы, но и обеспечило оптимальную скорость доставки грузов и соблюдение требований безопасности, что является нашим безусловным приоритетом. С помощью системы нам удалось на 14% оптимизировать работу водителей, задействованных на направлениях с большими встречными грузовыми потоками, сократить время простоя техники и улучшить использование ресурсов компании", – делится заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. Программный модуль (18+) позволяет не только рассчитать самое оптимальное расписание, но и заложить в него потребности конкретных сотрудников, например, пожелания о длительности рейсов, периодичности возвращения в конкретный город. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК "Деловые Линии"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГрузовые машины
Грузовые машины - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 фев – пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании разработали для логистического оператора программный модуль построения графика работы водителей, движущихся по перецепной технологии, который учитывает производственную необходимость и законодательные требования о соблюдении режима работы и отдыха.
С помощью алгоритма грузоперевозчик добился автоматического создания оптимальных расписаний движения транспортных средств (ТС) по протяженным маршрутам.
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География доставки логистического оператора обширна – более 90% населенных пунктов в России, а также ряд стран СНГ и Восточной Азии. Часть рейсов по данным маршрутам являются цикличными, движение по ним непрерывное. Грузоперевозчику требовалось спланировать непрерывное движение ТС по рейсам со сменой водителей на участках для отдыха.
Для реализации проекта эксперты BIA Technologies применили методы математической и комбинаторной оптимизации, что позволило учесть все имеющиеся переменные и автоматически выстраивать наилучший график, как на уже действующих маршрутах доставки, так и при проектировании новых.
"Для логистической компании одним из значимых экономических показателей является оборачиваемость средств. Поэтому критически важно иметь инструменты, которые помогают минимизировать издержки и улучшать бизнес-процессы. Планирование графика движения большого числа транспорта и работы штата водителей вручную может быть длительным и не оптимальным, так как вариативность системы очень большая. Алгоритм, основанный на методах комбинаторной математики, исключает человеческий фактор, позволяет учесть все внешние ограничения и добиться целевых показателей", – отмечает директор департамента разработки и внедрения систем искусственного интеллекта BIA Technologies Михаил Красильников.
"Внедрение модуля для планирования расписаний водителей не только повысило эффективность работы, но и обеспечило оптимальную скорость доставки грузов и соблюдение требований безопасности, что является нашим безусловным приоритетом. С помощью системы нам удалось на 14% оптимизировать работу водителей, задействованных на направлениях с большими встречными грузовыми потоками, сократить время простоя техники и улучшить использование ресурсов компании", – делится заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев.
Программный модуль (18+) позволяет не только рассчитать самое оптимальное расписание, но и заложить в него потребности конкретных сотрудников, например, пожелания о длительности рейсов, периодичности возвращения в конкретный город.
Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714.
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