Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/tavriysk-2001240047.html
ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску
ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску
Украинские войска нанесли удар по городу Таврийску в Херсонской области, ранен мужчина, оборваны линии электропередачи, сообщил глава администрации... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:43:00+03:00
2025-02-24T11:43:00+03:00
херсонская область
виталий гура
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Таврийску в Херсонской области, ранен мужчина, оборваны линии электропередачи, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в Telegram-канале. Таврийск входит в состав Новокаховского городского округа. Находятся в 15-километровой прифронтовой зоне. "В результате массового обстрела в городе Таврийск повреждены частные дома (выбиты окна, поврежден забор, обрыв проводов ЛЭП). Повреждены 3 легковых автомобиля", - написал Гура. Кроме того, по его словам, в результате обстрела пострадал мужчина 1955 года рождения. С осколочными ранами и контузией его госпитализировали.
https://ria.ru/20250223/gorlovka-2001143028.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , виталий гура, происшествия
Херсонская область , Виталий Гура, Происшествия
ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску

ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области, пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Таврийску в Херсонской области, ранен мужчина, оборваны линии электропередачи, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в Telegram-канале.
Таврийск входит в состав Новокаховского городского округа. Находятся в 15-километровой прифронтовой зоне.
"В результате массового обстрела в городе Таврийск повреждены частные дома (выбиты окна, поврежден забор, обрыв проводов ЛЭП). Повреждены 3 легковых автомобиля", - написал Гура.
Кроме того, по его словам, в результате обстрела пострадал мужчина 1955 года рождения. С осколочными ранами и контузией его госпитализировали.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
23 февраля, 17:15
 
Херсонская областьВиталий ГураПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала