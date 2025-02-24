https://ria.ru/20250224/tavriysk-2001240047.html

ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску

ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску

Украинские войска нанесли удар по городу Таврийску в Херсонской области, ранен мужчина, оборваны линии электропередачи, сообщил глава администрации... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:43:00+03:00

2025-02-24T11:43:00+03:00

2025-02-24T11:43:00+03:00

херсонская область

виталий гура

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Таврийску в Херсонской области, ранен мужчина, оборваны линии электропередачи, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в Telegram-канале. Таврийск входит в состав Новокаховского городского округа. Находятся в 15-километровой прифронтовой зоне. "В результате массового обстрела в городе Таврийск повреждены частные дома (выбиты окна, поврежден забор, обрыв проводов ЛЭП). Повреждены 3 легковых автомобиля", - написал Гура. Кроме того, по его словам, в результате обстрела пострадал мужчина 1955 года рождения. С осколочными ранами и контузией его госпитализировали.

https://ria.ru/20250223/gorlovka-2001143028.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , виталий гура, происшествия