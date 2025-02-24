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Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО

Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО - РИА Новости, 24.02.2025

Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил вклад жителей и предприятий региона в ход СВО, рассказали в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:42:00+03:00

2025-02-24T14:42:00+03:00

2025-02-24T14:42:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

сво

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ОМСК, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил вклад жителей и предприятий региона в ход СВО, рассказали в пресс-службе правительства области. Губернатор отметил, что Омская область в трудные времена всегда становится опорой России. "Сейчас омичи отважно сражаются за Отечество на фронте, наши оборонные предприятия наращивают мощности в тылу, приближая победу России. Гордимся каждым! Россия всегда была и будет свободной и великой. Мы сделаем для этого все возможное", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

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омская область, виталий хоценко, сво