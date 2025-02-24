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Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО - РИА Новости, 24.02.2025
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Омская область
 
14:42 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/svo-2001287073.html
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО - РИА Новости, 24.02.2025
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил вклад жителей и предприятий региона в ход СВО, рассказали в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:42:00+03:00
2025-02-24T14:42:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
сво
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ОМСК, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил вклад жителей и предприятий региона в ход СВО, рассказали в пресс-службе правительства области. Губернатор отметил, что Омская область в трудные времена всегда становится опорой России. "Сейчас омичи отважно сражаются за Отечество на фронте, наши оборонные предприятия наращивают мощности в тылу, приближая победу России. Гордимся каждым! Россия всегда была и будет свободной и великой. Мы сделаем для этого все возможное", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
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омская область, виталий хоценко, сво
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, СВО
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО

Губернатор Виталий Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил вклад жителей и предприятий региона в ход СВО, рассказали в пресс-службе правительства области.
Губернатор отметил, что Омская область в трудные времена всегда становится опорой России.
"Сейчас омичи отважно сражаются за Отечество на фронте, наши оборонные предприятия наращивают мощности в тылу, приближая победу России. Гордимся каждым! Россия всегда была и будет свободной и великой. Мы сделаем для этого все возможное", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске
21 февраля, 14:53
 
Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоСВО
 
 
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