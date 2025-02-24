https://ria.ru/20250224/svo-2001287073.html
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО - РИА Новости, 24.02.2025
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил вклад жителей и предприятий региона в ход СВО, рассказали в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:42:00+03:00
2025-02-24T14:42:00+03:00
2025-02-24T14:42:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821889600_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_4dd3ae124be3b4be8599c303c93ed071.jpg
ОМСК, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил вклад жителей и предприятий региона в ход СВО, рассказали в пресс-службе правительства области. Губернатор отметил, что Омская область в трудные времена всегда становится опорой России. "Сейчас омичи отважно сражаются за Отечество на фронте, наши оборонные предприятия наращивают мощности в тылу, приближая победу России. Гордимся каждым! Россия всегда была и будет свободной и великой. Мы сделаем для этого все возможное", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250221/proekt-2000813936.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821889600_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_872f97ec3c911a24b74d0c38dfbd184b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, сво
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, СВО
Губернатор Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО
Губернатор Виталий Хоценко отметил заслуги Омской области в ходе СВО