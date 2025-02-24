https://ria.ru/20250224/sudno-2001297284.html

При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал

При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал - РИА Новости, 24.02.2025

При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал

Никто не пострадал в результате крушения судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:18:00+03:00

2025-02-24T15:18:00+03:00

2025-02-24T15:19:00+03:00

происшествия

геленджик

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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Никто не пострадал в результате крушения судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск, сообщили в оперштабе Кубани. В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик. Затем власти заявили, что затонувшее в акватории порта Новороссийск "Ашамба" принадлежит институту океанологи имени Ширшова. "Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250224/sudno-2001288942.html

геленджик

новороссийск

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происшествия, геленджик, новороссийск, россия