https://ria.ru/20250224/sudno-2001297284.html
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал - РИА Новости, 24.02.2025
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал
Никто не пострадал в результате крушения судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:18:00+03:00
2025-02-24T15:18:00+03:00
2025-02-24T15:19:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Никто не пострадал в результате крушения судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск, сообщили в оперштабе Кубани. В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик. Затем власти заявили, что затонувшее в акватории порта Новороссийск "Ашамба" принадлежит институту океанологи имени Ширшова. "Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается", - говорится в сообщении.
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происшествия, геленджик, новороссийск, россия
Происшествия, Геленджик, Новороссийск, Россия
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал
При крушении судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск никто не пострадал