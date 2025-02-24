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При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал - РИА Новости, 24.02.2025
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15:18 24.02.2025 (обновлено: 15:19 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sudno-2001297284.html
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал - РИА Новости, 24.02.2025
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал
Никто не пострадал в результате крушения судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:18:00+03:00
2025-02-24T15:19:00+03:00
происшествия
геленджик
новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Никто не пострадал в результате крушения судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск, сообщили в оперштабе Кубани. В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик. Затем власти заявили, что затонувшее в акватории порта Новороссийск "Ашамба" принадлежит институту океанологи имени Ширшова. "Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250224/sudno-2001288942.html
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происшествия, геленджик, новороссийск, россия
Происшествия, Геленджик, Новороссийск, Россия
При крушении судна у порта в Геленджике никто не пострадал

При крушении судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск никто не пострадал

© Кадр видео из соцсетейМаломерное судно затонуло у причала в Геленджике
Маломерное судно затонуло у причала в Геленджике - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Маломерное судно затонуло у причала в Геленджике
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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Никто не пострадал в результате крушения судна "Ашамба" в акватории порта Новороссийск, сообщили в оперштабе Кубани.
В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик.
Затем власти заявили, что затонувшее в акватории порта Новороссийск "Ашамба" принадлежит институту океанологи имени Ширшова.
"Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается", - говорится в сообщении.
Маломерное судно затонуло у причала в Геленджике - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
На затонувшем у Геленджика судне есть дизтопливо
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