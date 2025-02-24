https://ria.ru/20250224/sudno-2001296257.html

Затонувшее в Геленджике судно принадлежит институту океанологии

Затонувшее в Геленджике судно принадлежит институту океанологии - РИА Новости, 24.02.2025

Затонувшее в Геленджике судно принадлежит институту океанологии

Затонувшее на Кубани судно "Ашамба" принадлежит институту океанологи имени Ширшова, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:15:00+03:00

2025-02-24T15:15:00+03:00

2025-02-24T15:15:00+03:00

происшествия

новороссийск

геленджик

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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Затонувшее на Кубани судно "Ашамба" принадлежит институту океанологи имени Ширшова, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В понедельник в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание с последующим затоплением судна у причала. Порт его приписки - Геленджик. "Затонувшее в акватории порта Новороссийск маломерное судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. По информации морского порта Новороссийска, в минувшие выходные в акватории яхт-клуба "7 футов" затонуло маломерное научно-исследовательское судно "Ашамба", принадлежащее институту океанологии имени Ширшова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250221/port-2000799174.html

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происшествия, новороссийск, геленджик, россия