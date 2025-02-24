https://ria.ru/20250224/ssha-2001351272.html

В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру

В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру - РИА Новости, 24.02.2025

В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру

Представленный США проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине - не мирная сделка, а "путь к миру", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:39:00+03:00

2025-02-24T19:39:00+03:00

2025-02-24T19:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

марко рубио

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 24 фев - РИА Новости. Представленный США проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине - не мирная сделка, а "путь к миру", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. "Резолюция, представленная США, не является мирной сделкой. Это путь к миру", - сказала она в преддверии голосования в ГА ООН. При этом Ши отметила, что альтернативный западный проект резолюции ГА ООН, как и поправки к американскому документу, не остановят гибель людей. США в этой связи призвали голосовать против всех поправок, в том числе и российской. РФ внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса. Западные страны также предложили свои - к примеру, называть "конфликт между РФ и Украиной" "полномасштабным вторжением". Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному. Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США. Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001349389.html

https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001344262.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, марко рубио, оон, генеральная ассамблея оон