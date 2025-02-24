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В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:39 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ssha-2001351272.html
В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру
В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру - РИА Новости, 24.02.2025
В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру
Представленный США проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине - не мирная сделка, а "путь к миру", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:39:00+03:00
2025-02-24T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Представленный США проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине - не мирная сделка, а "путь к миру", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. "Резолюция, представленная США, не является мирной сделкой. Это путь к миру", - сказала она в преддверии голосования в ГА ООН. При этом Ши отметила, что альтернативный западный проект резолюции ГА ООН, как и поправки к американскому документу, не остановят гибель людей. США в этой связи призвали голосовать против всех поправок, в том числе и российской. РФ внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса. Западные страны также предложили свои - к примеру, называть "конфликт между РФ и Украиной" "полномасштабным вторжением". Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному. Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США. Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001349389.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру

Поверенный США при ООН Ши назвала проект резолюции по Украине путем к миру

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Представленный США проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине - не мирная сделка, а "путь к миру", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
"Резолюция, представленная США, не является мирной сделкой. Это путь к миру", - сказала она в преддверии голосования в ГА ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя
Вчера, 19:18
При этом Ши отметила, что альтернативный западный проект резолюции ГА ООН, как и поправки к американскому документу, не остановят гибель людей. США в этой связи призвали голосовать против всех поправок, в том числе и российской.
РФ внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
Западные страны также предложили свои - к примеру, называть "конфликт между РФ и Украиной" "полномасштабным вторжением".
Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
Вчера, 18:35
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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