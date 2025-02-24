В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру
Поверенный США при ООН Ши назвала проект резолюции по Украине путем к миру
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Представленный США проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине - не мирная сделка, а "путь к миру", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
При этом Ши отметила, что альтернативный западный проект резолюции ГА ООН, как и поправки к американскому документу, не остановят гибель людей. США в этой связи призвали голосовать против всех поправок, в том числе и российской.
РФ внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
Западные страны также предложили свои - к примеру, называть "конфликт между РФ и Украиной" "полномасштабным вторжением".
Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному.
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.