https://ria.ru/20250224/ssha-2001235605.html
США впервые не направили представителей на открытие сессии Совета ООН
США впервые не направили представителей на открытие сессии Совета ООН - РИА Новости, 24.02.2025
США впервые не направили представителей на открытие сессии Совета ООН
США впервые не направили ни одного представителя на открытие сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:34:00+03:00
2025-02-24T11:34:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. США впервые не направили ни одного представителя на открытие сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека, передаёт корреспондент РИА Новости. Место, отведенное американской делегации в зале заседаний Совета ООН по правам человека в Женеве, впервые осталось пустым, несмотря на открытие в этот понедельник недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. Израильская делегация также отсутствует. Место американской делегации находится между делегацией России и делегацией Палестины. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим сообщил РИА Новости, что двери совета остаются открытыми, а место США зарезервировано на случай, если они захотят вернуться. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из структуры. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявлял РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами.
https://ria.ru/20250206/sovet-1997693535.html
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, оон
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ООН
США впервые не направили представителей на открытие сессии Совета ООН
США впервые не направили ни одного представителя на открытие сессии Совета ООН
ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. США впервые не направили ни одного представителя на открытие сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека, передаёт корреспондент РИА Новости.
Место, отведенное американской делегации в зале заседаний Совета ООН по правам человека в Женеве, впервые осталось пустым, несмотря на открытие в этот понедельник недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. Израильская делегация также отсутствует.
Место американской делегации находится между делегацией России и делегацией Палестины.
Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим сообщил РИА Новости, что двери совета остаются открытыми, а место США зарезервировано на случай, если они захотят вернуться.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из структуры. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявлял РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами.