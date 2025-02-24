https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001341185.html

Спецоперация, 24 февраля: освобождение Тополи в Харьковской области

Спецоперация, 24 февраля: освобождение Тополи в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025

Спецоперация, 24 февраля: освобождение Тополи в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:26:00+03:00

2025-02-24T18:26:00+03:00

2025-02-24T18:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

кайя каллас

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000728435_0:163:3147:1933_1920x0_80_0_0_bbb6e5c82c05efc777beea22f2a526ed.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 925 человек, сбиты две управляемые авиабомбы JDAM, следует из сводки министерства. На курском направлении противник за сутки потерял более 255 человек и три танка. Российские войска продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого - к окраинам оккупированных ВСУ сел Скудное и Днепроэнергия на времевском направлении, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Атаки ВСУ на российские регионыРоссийская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских беспилотника: 16 - над Орловской областью, три - над Брянской и два - над Рязанской областями, еще один - над Крымом, информирует Минобороны. Утром губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что над регионом уничтожены два беспилотника, из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их похитить и увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что уже есть договоренность с украинской стороной об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах. Заявления России по миру на УкраинеЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что Россия четко и весьма развернуто объяснила США свою позицию по неприемлемости только прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что без устранения причин конфликта прекращение огня грозит тяжелыми последствиями, в том числе для отношений США и России, Москва этого не хочет. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. Вариант с "замирением сразу", остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит, добавил он. По словам Рябкова, понимания о том, что представляет собой "мирный план" Трампа по Украине, после российско-американской встречи в Эр-Рияде не появилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи со словами американского лидера Дональда Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждет уточнений США. Как видят мирное урегулирование третьи страныПо данным канадского издания Globe and Mail, предложение США по Украине включает признание контроля РФ над некоторыми из новых территорий, а также передачу Штатам ресурсов Украины на "миллиарды" долларов. Лавров в понедельник встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, а позже провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий министр по итогам переговоров заявил, что Анкара рассчитывает на "немедленное прекращение" украинского конфликта, Турция готова принять переговоры. Эрдоган же заявил, что Турция продолжит прилагать все усилия по урегулированию на Украине, рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что сейчас необходимо сделать шаг к прекращению огня на Украине, отметив, что вопрос о развертывании там европейских военных не стоит в данный момент на повестке. Трамп ликвидирует базу в Александруполисе, которая используется для поставки вооружений и техники на Украину и в Восточную Европу, пишет газета "Демократия". По словам газеты, поскольку прямые переговоры между делегациями США и России о судьбе Украины признаны позитивными и продуктивными, администрация Трампа больше не будет направлять на Украину американскую технику и персонал против России, а значит, американская база в Александруполисе может быть признана ненужной. Евросоюз продолжает воинственную риторикуНесмотря на предпринимаемые Россией и некоторыми другими странами усилия по достижению мира, страны Евросоюза упорно продолжают вести воинственную риторику, направленную на силовое разрешение конфликта. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала ряд заявлений по Украине. Среди них – очередной транш помощи в размере 3,5 миллиардов евро, который ЕС направит Украине в марте. Глава МИД Германии Анналена Бербок, представляющая партию "Зеленые", заявила, что результаты прошедших в Германии выборов никак не повлияют на поддержку Украины со стороны ФРГ. В Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год, признала сама главный европейский дипломат по итогам министерской встречи. Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро. Лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц заявил, что попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева. В то же время, по словам Каллас, Евросоюз пока предметно не рассматривает отправку европейских "миротворцев" на Украину, обсуждает гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001311285.html

https://ria.ru/20250224/demarsh-2001312984.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001331475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидец: "Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область" Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их похитить и увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района военным следователям. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости. 2025-02-24T18:26 true PT0M24S

Лавров: "Должна быть железобетонная договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО" Лавров: "Должна быть железобетонная договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО" 2025-02-24T18:26 true PT1M12S

Командир батальона с позывным "Вепрь" об уничтожении американской техники в Курской области Расчет БПЛА с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующий в составе группировки войск "Север", за сутки уничтожил несколько единиц американской техники, а также БМП советского образца, которые ВСУ использовали в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Вепрь". 2025-02-24T18:26 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кайя каллас, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз