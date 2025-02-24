Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 24.02.2025 (обновлено: 06:58 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы
Боевики ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их насильно увезти в Сумскую область, рассказала жительница... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T05:59:00+03:00
2025-02-24T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их насильно увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости. Как рассказала жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района, возможности покинуть поселок у них не было. В подвале она с пожилыми тещей и матерью провела больше полугода — с начала вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля."Нет, возможности (эвакуироваться из поселка — Прим. ред.) у меня такой не было, потому что (боевики ВСУ говорили — Прим. ред.): пожалуйста — в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", — сказала женщина.Преступления, совершенные боевиками ВСУ и иностранными наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250221/vsu-2000693318.html
https://ria.ru/20250221/lisichansk-2000685175.html
https://ria.ru/20250204/vsu-1997217561.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы

Жительница Курской области: ВСУ предлагали жителям курских сел уехать в Сумы

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их насильно увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей.
Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец
21 февраля, 06:38
Как рассказала жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района, возможности покинуть поселок у них не было. В подвале она с пожилыми тещей и матерью провела больше полугода — с начала вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля.
"Нет, возможности (эвакуироваться из поселка — Прим. ред.) у меня такой не было, потому что (боевики ВСУ говорили — Прим. ред.): пожалуйста — в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", — сказала женщина.
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец
21 февраля, 03:53
Преступления, совершенные боевиками ВСУ и иностранными наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец
4 февраля, 04:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала