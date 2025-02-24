https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы
Боевики ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их насильно увезти в Сумскую область, рассказала жительница... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T05:59:00+03:00
2025-02-24T05:59:00+03:00
2025-02-24T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их насильно увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости. Как рассказала жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района, возможности покинуть поселок у них не было. В подвале она с пожилыми тещей и матерью провела больше полугода — с начала вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля."Нет, возможности (эвакуироваться из поселка — Прим. ред.) у меня такой не было, потому что (боевики ВСУ говорили — Прим. ред.): пожалуйста — в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", — сказала женщина.Преступления, совершенные боевиками ВСУ и иностранными наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250221/vsu-2000693318.html
https://ria.ru/20250221/lisichansk-2000685175.html
https://ria.ru/20250204/vsu-1997217561.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы
Жительница Курской области: ВСУ предлагали жителям курских сел уехать в Сумы