https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html

ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы

ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы

Боевики ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их насильно увезти в Сумскую область, рассказала жительница... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T05:59:00+03:00

2025-02-24T05:59:00+03:00

2025-02-24T06:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их насильно увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости. Как рассказала жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района, возможности покинуть поселок у них не было. В подвале она с пожилыми тещей и матерью провела больше полугода — с начала вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля."Нет, возможности (эвакуироваться из поселка — Прим. ред.) у меня такой не было, потому что (боевики ВСУ говорили — Прим. ред.): пожалуйста — в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", — сказала женщина.Преступления, совершенные боевиками ВСУ и иностранными наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250221/vsu-2000693318.html

https://ria.ru/20250221/lisichansk-2000685175.html

https://ria.ru/20250204/vsu-1997217561.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)