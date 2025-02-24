https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001194578.html

Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025

Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар и уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T05:04:00+03:00

2025-02-24T05:04:00+03:00

2025-02-24T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар и уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипаж вертолёта выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также отстрелил тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001191728.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)