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Саперы батальона Карбышева учат студентов в ЛНР минно-взрывной безопасности - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 24.02.2025 (обновлено: 04:46 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001191728.html
Саперы батальона Карбышева учат студентов в ЛНР минно-взрывной безопасности
Саперы батальона Карбышева учат студентов в ЛНР минно-взрывной безопасности - РИА Новости, 24.02.2025
Саперы батальона Карбышева учат студентов в ЛНР минно-взрывной безопасности
Инструкторы "Отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск ВС РФ, проводят... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T04:10:00+03:00
2025-02-24T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Инструкторы "Отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск ВС РФ, проводят занятия по минно-взрывной безопасности для студентов в Луганской Народной Республике, об этом РИА Новости рассказал начальник центра специальной подготовки батальона с позывным "Аристокл". "Задача наша сейчас - молодым людям Луганской Народной Республики донести информацию о том, с какими минами-ловушками, инженерными боеприпасами и "неразрывами" (неразорвавшимися боеприпасами - ред.) они могут столкнуться на местах бывших боев, дать им подержать это в руках... запомнить, как это выглядит, чтобы столкнувшись (с этим - ред.), (они) не относились легкомысленно и не начинали с ними экспериментировать, а просто поворачивались, уходили от места минирования и сообщали нам об этом", - рассказал "Аристокл" о программе обучения. По его словам, нужно это всё, чтобы у специалистов была возможность опасные находки обезвредить.
https://ria.ru/20250223/podarki-2001075827.html
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луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Саперы батальона Карбышева учат студентов в ЛНР минно-взрывной безопасности

Боец Аристокл: саперы ВС России учат студентов в ЛНР минно-взрывной безопасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Инструкторы "Отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск ВС РФ, проводят занятия по минно-взрывной безопасности для студентов в Луганской Народной Республике, об этом РИА Новости рассказал начальник центра специальной подготовки батальона с позывным "Аристокл".
"Задача наша сейчас - молодым людям Луганской Народной Республики донести информацию о том, с какими минами-ловушками, инженерными боеприпасами и "неразрывами" (неразорвавшимися боеприпасами - ред.) они могут столкнуться на местах бывших боев, дать им подержать это в руках... запомнить, как это выглядит, чтобы столкнувшись (с этим - ред.), (они) не относились легкомысленно и не начинали с ними экспериментировать, а просто поворачивались, уходили от места минирования и сообщали нам об этом", - рассказал "Аристокл" о программе обучения.
По его словам, нужно это всё, чтобы у специалистов была возможность опасные находки обезвредить.
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