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СК завершил расследование дела солдата ВСУ о теракте в Курской области
СК завершил расследование дела солдата ВСУ о теракте в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025
СК завершил расследование дела солдата ВСУ о теракте в Курской области
Завершено расследование дела в отношении украинского военнослужащего Андрея Власенко, незаконно вторгшегося на территорию Курской области, сообщает СК РФ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:25:00+03:00
2025-02-24T16:25:00+03:00
2025-02-24T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела в отношении украинского военнослужащего Андрея Власенко, незаконно вторгшегося на территорию Курской области, сообщает СК РФ. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении наводчика 134 отдельного батальона охраны и обеспечения ВФУ старшего солдата Андрея Власенко. Он обвиняется в совершении террористического акта в Курской области (подпункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 4 сентября 2024 года Власенко, вооруженный боевым оружием и боеприпасами, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся в РФ. Находясь в населенных пунктах Любимовка и Вишневка Кореневского района Курской области, Власенко открывал огонь с наблюдательно-огневых позиций по российским военнослужащим и мирному населению, а также препятствовал эвакуации гражданского населения. Его задержали российские военные 13 сентября в ходе боевых действий.
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россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
СК завершил расследование дела солдата ВСУ о теракте в Курской области
СК завершил расследование дела солдата ВСУ Власенко о теракте в Курской области