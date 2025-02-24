https://ria.ru/20250224/sk-2001315368.html

СК завершил расследование дела солдата ВСУ о теракте в Курской области

СК завершил расследование дела солдата ВСУ о теракте в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025

СК завершил расследование дела солдата ВСУ о теракте в Курской области

Завершено расследование дела в отношении украинского военнослужащего Андрея Власенко, незаконно вторгшегося на территорию Курской области, сообщает СК РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:25:00+03:00

2025-02-24T16:25:00+03:00

2025-02-24T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела в отношении украинского военнослужащего Андрея Власенко, незаконно вторгшегося на территорию Курской области, сообщает СК РФ. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении наводчика 134 отдельного батальона охраны и обеспечения ВФУ старшего солдата Андрея Власенко. Он обвиняется в совершении террористического акта в Курской области (подпункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 4 сентября 2024 года Власенко, вооруженный боевым оружием и боеприпасами, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся в РФ. Находясь в населенных пунктах Любимовка и Вишневка Кореневского района Курской области, Власенко открывал огонь с наблюдательно-огневых позиций по российским военнослужащим и мирному населению, а также препятствовал эвакуации гражданского населения. Его задержали российские военные 13 сентября в ходе боевых действий.

https://ria.ru/20250220/plen-2000569532.html

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россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина