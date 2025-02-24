https://ria.ru/20250224/sk-2001208371.html

На Урале проведут проверку после после ЧП с избиением девушек на автомойке

На Урале проведут проверку после после ЧП с избиением девушек на автомойке - РИА Новости, 24.02.2025

На Урале проведут проверку после после ЧП с избиением девушек на автомойке

Свердловское управление СК даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны, не среагировавших вовремя на ЧП на... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:37:00+03:00

2025-02-24T09:37:00+03:00

2025-02-24T10:40:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

россия

карл маркс

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Свердловское управление СК даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны, не среагировавших вовремя на ЧП на автомойке в Каменске-Уральском, где избили двоих девушек, сообщила пресс-служба ведомства. По данным пресс-службы, первый заместитель руководителя регионального СК Анатолий Надбитов 23 февраля выезжал в Каменск-Уральский, где заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. "По итогам даны указания о проведении следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений… Следователям поручено дать правовую оценку действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны", – следует из сообщения. Также Надбитов встретился с представителями потерпевших, заверив их, что ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СК, а следствие примет все возможные меры, чтобы детально разобраться в произошедшем, подчеркнули в ведомстве. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в автомобиль двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, привезли их в помещении автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский районный суд Каменска-Уральского 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из фигурантов – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, этот конфликт мог начаться из-за оскорблений в интернете, фигуранты дела - местные жители и граждане России, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html

https://ria.ru/20250219/izbienie-2000259083.html

https://ria.ru/20250218/omsk-2000178221.html

каменск-уральский

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происшествия, каменск-уральский, россия, карл маркс, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)