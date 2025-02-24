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Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2025
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17:53 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/siyyarto-2001335507.html
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2025
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России
Подготовка 17-го пакета санкций против России обсуждалась на заседании глав МИД стран Евросоюза, в него снова хотят включить энергетику, заявил венгерский... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:53:00+03:00
2025-02-24T17:53:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Подготовка 17-го пакета санкций против России обсуждалась на заседании глав МИД стран Евросоюза, в него снова хотят включить энергетику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В понедельник главы МИД стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против РФ. "Здесь (в Евросоюзе - ред.) уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже вечнозеленая тема", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза. Трансляцию выступления министра вел телеканал М1. Сийярто также напомнил, что решение о продлении санкций против физических лиц из России и Белоруссии в начале марта Венгрия будет принимать в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия данные Будапешту гарантии по энергобезопасности. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат санкции, которые противоречили бы венгерским национальным интересам, в частности, в энергетическом секторе и атомной промышленности. Первые антироссийские санкции Евросоюз ввел в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов России. С 2022 года санкционное давление на РФ со стороны Запада усилилось. Руководство в Москве приняло ответные меры, взяло курс на импортозамещение и неоднократно повторяло, что разговаривать с Российской Федерацией на языке санкций контрпродуктивно. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз повторяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001327590.html
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россия, венгрия, москва, петер сийярто, владимир путин, в мире
Россия, Венгрия, Москва, Петер Сийярто, Владимир Путин, В мире
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России

Сийярто: ЕC обсуждает 17-й пакет санкций против РФ хочет включить энергетику

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Подготовка 17-го пакета санкций против России обсуждалась на заседании глав МИД стран Евросоюза, в него снова хотят включить энергетику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В понедельник главы МИД стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против РФ.
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"Здесь (в Евросоюзе - ред.) уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже вечнозеленая тема", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза. Трансляцию выступления министра вел телеканал М1.
Сийярто также напомнил, что решение о продлении санкций против физических лиц из России и Белоруссии в начале марта Венгрия будет принимать в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия данные Будапешту гарантии по энергобезопасности.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат санкции, которые противоречили бы венгерским национальным интересам, в частности, в энергетическом секторе и атомной промышленности.
Первые антироссийские санкции Евросоюз ввел в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов России. С 2022 года санкционное давление на РФ со стороны Запада усилилось. Руководство в Москве приняло ответные меры, взяло курс на импортозамещение и неоднократно повторяло, что разговаривать с Российской Федерацией на языке санкций контрпродуктивно.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз повторяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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