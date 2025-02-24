https://ria.ru/20250224/siriya-2001259458.html

ЕС ослабил санкции против Сирии

ЕС ослабил санкции против Сирии - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС ослабил санкции против Сирии

Евросоюз в понедельник начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе, следует из заявления... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:51:00+03:00

2025-02-24T12:51:00+03:00

2025-02-24T13:02:00+03:00

сирия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз в понедельник начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе, следует из заявления Совета ЕС."Совет ЕС решил приостановить секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортном секторе. А также исключить пять организаций (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines) из списка тех, на кого распространяется заморозка средств и экономических ресурсов. Кроме того, разрешается предоставлять средства и экономические ресурсы сирийскому Центральному банку", - указывается в документе.Там отметили, что также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования.В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001259138.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, евросоюз, в мире