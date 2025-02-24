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ЕС ослабил санкции против Сирии - РИА Новости, 24.02.2025
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12:51 24.02.2025 (обновлено: 13:02 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/siriya-2001259458.html
ЕС ослабил санкции против Сирии
ЕС ослабил санкции против Сирии - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС ослабил санкции против Сирии
Евросоюз в понедельник начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе, следует из заявления... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:51:00+03:00
2025-02-24T13:02:00+03:00
сирия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз в понедельник начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе, следует из заявления Совета ЕС."Совет ЕС решил приостановить секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортном секторе. А также исключить пять организаций (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines) из списка тех, на кого распространяется заморозка средств и экономических ресурсов. Кроме того, разрешается предоставлять средства и экономические ресурсы сирийскому Центральному банку", - указывается в документе.Там отметили, что также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования.В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
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сирия, евросоюз, в мире
Сирия, Евросоюз, В мире
ЕС ослабил санкции против Сирии

ЕС отменит санкции против Сирии в энергетическом и транспортном секторах

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз в понедельник начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе, следует из заявления Совета ЕС.
«
"Совет ЕС решил приостановить секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортном секторе. А также исключить пять организаций (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines) из списка тех, на кого распространяется заморозка средств и экономических ресурсов. Кроме того, разрешается предоставлять средства и экономические ресурсы сирийскому Центральному банку", - указывается в документе.
Там отметили, что также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования.
В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
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