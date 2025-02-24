https://ria.ru/20250224/siriya-2001218669.html

Каллас рассказала об ослаблении санкций ЕС против Сирии

Каллас рассказала об ослаблении санкций ЕС против Сирии - РИА Новости, 24.02.2025

Каллас рассказала об ослаблении санкций ЕС против Сирии

Ослабление санкций ЕС против Сирии коснется транспорта, энергетики и банковского сектора, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:20:00+03:00

2025-02-24T10:20:00+03:00

2025-02-24T11:05:00+03:00

сирия

брюссель

кайя каллас

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227978_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_2ad59f3eccfdf63c7b94a4cc5719ebdc.jpg

БРЮССЕЛЬ,, 24 фев - РИА Новости. Ослабление санкций ЕС против Сирии коснется транспорта, энергетики и банковского сектора, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел. "Сегодня мы непосредственно начнем отменять санкции против Сирии, это коснется транспорта, энергетики и банковского сектора", - сказал она.

https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995784525.html

сирия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, брюссель, кайя каллас, евросоюз, в мире