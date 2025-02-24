https://ria.ru/20250224/siriya-2001218669.html
Каллас рассказала об ослаблении санкций ЕС против Сирии
Каллас рассказала об ослаблении санкций ЕС против Сирии - РИА Новости, 24.02.2025
Каллас рассказала об ослаблении санкций ЕС против Сирии
Ослабление санкций ЕС против Сирии коснется транспорта, энергетики и банковского сектора, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:20:00+03:00
2025-02-24T10:20:00+03:00
2025-02-24T11:05:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ,, 24 фев - РИА Новости. Ослабление санкций ЕС против Сирии коснется транспорта, энергетики и банковского сектора, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел. "Сегодня мы непосредственно начнем отменять санкции против Сирии, это коснется транспорта, энергетики и банковского сектора", - сказал она.
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995784525.html
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сирия, брюссель, кайя каллас, евросоюз, в мире
Сирия, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, В мире
Каллас рассказала об ослаблении санкций ЕС против Сирии
Каллас: ослабление санкций ЕС против Сирии коснется транспорта и энергетики