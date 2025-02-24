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Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии - РИА Новости, 24.02.2025
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14:19 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/shishkarev-2001278779.html
Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии
Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии - РИА Новости, 24.02.2025
Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии
ГК "Дело" активно вовлечена в демографическую повестку страны, уже больше двух лет в компании работает запущенная по инициативе председателя совета директоров... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:19:00+03:00
2025-02-24T14:19:00+03:00
россия
сергей шишкарев
демография
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ГК "Дело" активно вовлечена в демографическую повестку страны, уже больше двух лет в компании работает запущенная по инициативе председателя совета директоров Группы Сергея Шишкарева.программа поддержки рождаемости, материнства и детства, сообщает пресс-служба "Дело".На минувшей неделе Шишкарев указом главы государства был включен в состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.Корпоративная программа поддержки семей была представлена председателем совета директоров ГК "Дело" на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в конце декабря 2024 года."Мы понимаем ответственность работодателя за создание возможностей для сотрудников иметь большие семьи. Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу. Мы начали двигаться по этому пути сознательно. По зову сердца, души, и останавливаться не собираемся", – отметил Шишкарев.
https://rsport.ria.ru/20250131/shishkarev-1996610596.html
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россия, сергей шишкарев, демография
Россия, Сергей Шишкарев, Демография

Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОснователь и председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ГК "Дело" активно вовлечена в демографическую повестку страны, уже больше двух лет в компании работает запущенная по инициативе председателя совета директоров Группы Сергея Шишкарева.
программа поддержки рождаемости, материнства и детства, сообщает пресс-служба "Дело".
Выставка Россия. День национальных приоритетов Эффективная и конкурентная экономика - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Шишкарева переизбрали на пост главы Федерации гандбола России
31 января, 13:36
На минувшей неделе Шишкарев указом главы государства был включен в состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Корпоративная программа поддержки семей была представлена председателем совета директоров ГК "Дело" на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в конце декабря 2024 года.
"Мы понимаем ответственность работодателя за создание возможностей для сотрудников иметь большие семьи. Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу. Мы начали двигаться по этому пути сознательно. По зову сердца, души, и останавливаться не собираемся", – отметил Шишкарев.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн
17 января, 16:38
 
РоссияСергей ШишкаревДемография
 
 
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