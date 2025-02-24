https://ria.ru/20250224/shishkarev-2001278779.html

Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии

Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии - РИА Новости, 24.02.2025

Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии

ГК "Дело" активно вовлечена в демографическую повестку страны, уже больше двух лет в компании работает запущенная по инициативе председателя совета директоров... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:19:00+03:00

2025-02-24T14:19:00+03:00

2025-02-24T14:19:00+03:00

россия

сергей шишкарев

демография

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ГК "Дело" активно вовлечена в демографическую повестку страны, уже больше двух лет в компании работает запущенная по инициативе председателя совета директоров Группы Сергея Шишкарева.программа поддержки рождаемости, материнства и детства, сообщает пресс-служба "Дело".На минувшей неделе Шишкарев указом главы государства был включен в состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.Корпоративная программа поддержки семей была представлена председателем совета директоров ГК "Дело" на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в конце декабря 2024 года."Мы понимаем ответственность работодателя за создание возможностей для сотрудников иметь большие семьи. Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу. Мы начали двигаться по этому пути сознательно. По зову сердца, души, и останавливаться не собираемся", – отметил Шишкарев.

https://rsport.ria.ru/20250131/shishkarev-1996610596.html

https://ria.ru/20250117/perevalka-1994232589.html

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россия, сергей шишкарев, демография