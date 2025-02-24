Сергей Шишкарев включен в Совет при президенте РФ по демографии
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОснователь и председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ГК "Дело" активно вовлечена в демографическую повестку страны, уже больше двух лет в компании работает запущенная по инициативе председателя совета директоров Группы Сергея Шишкарева.
программа поддержки рождаемости, материнства и детства, сообщает пресс-служба "Дело".
Шишкарева переизбрали на пост главы Федерации гандбола России
31 января, 13:36
На минувшей неделе Шишкарев указом главы государства был включен в состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Корпоративная программа поддержки семей была представлена председателем совета директоров ГК "Дело" на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в конце декабря 2024 года.
"Мы понимаем ответственность работодателя за создание возможностей для сотрудников иметь большие семьи. Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу. Мы начали двигаться по этому пути сознательно. По зову сердца, души, и останавливаться не собираемся", – отметил Шишкарев.