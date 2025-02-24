https://ria.ru/20250224/shestvie-2001276221.html
"Устроили революцию": кто и зачем вывел на улицы Москвы тысячи голых людей
"Устроили революцию": кто и зачем вывел на улицы Москвы тысячи голых людей - РИА Новости, 24.02.2025
"Устроили революцию": кто и зачем вывел на улицы Москвы тысячи голых людей
Это сейчас кажется невероятным, но было время, когда по Москве ходили демонстрации абсолютно голых людей. Мужчин и женщин, безо всякой одежды, с лентами через... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:11:00+03:00
2025-02-24T19:11:00+03:00
2025-02-24T19:11:00+03:00
культура
москва
ссср
харьков
михаил булгаков
лев троцкий
николай бухарин (советский политический и государственный деятель)
вкп(б)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Это сейчас кажется невероятным, но было время, когда по Москве ходили демонстрации абсолютно голых людей. Мужчин и женщин, безо всякой одежды, с лентами через плечо, с лозунгами "Долой стыд", "Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы — дети солнца и воздуха!" можно было встретить на улице после революции.Это были члены общества "Долой стыд" — движения радикальных нудистов в СССР, действовавшее в 1924—1925 годах. Их акции проходили в основном в Москве, хотя есть сведения и о других городах, в частности — Харькове и Саратове.Голый Карл РадекВремя зарождения Страны Советов — это время перемен, когда ломались многие традиционные представления в обществе, в том числе и о "буржуазной" морали.Революция изменила не только общественный строй в стране, но и кардинально поменяла мировоззрение граждан.Причем у некоторой части населения взгляд на мир изменился уж слишком сильно. Один из примеров — появление общества "Долой стыд", члены которого маршировали обнаженными по улицам Москвы, демонстрируя свободу от "буржуазных предрассудков".Участники движения объясняли свой экстравагантный внешний вид тем, что единственным олицетворением демократии и равенства может служить только нагота."Голые демонстрации" проходили не просто с целью показать себя во всей красе, а с фундаментальным идеологическим обоснованием: "Одежду носят буржуи-эксплуататоры. Мы — не буржуи, поэтому должны отвергнуть одежду". "Нагота — символ равенства".Идеологом и одним из основателей движения был ближайший друг Льва Троцкого, революционер Карл Радек. Он частенько возглавлял колонны обнаженных людей, марширующих по Красной площади.Некоторые демонстрации были весьма массовыми и проходили в 1924-1925 годах. В них принимали участие около 10 тысяч человек.Свидетельства современниковВпрочем, реакция на обнаженных и идеологически подкованных граждан у остальной части общества была вполне себе "буржуазной".Посмотрим, как описывают такие встречи новой морали со старой современники.Михаил Булгаков в сентябре 1924 г. оставил в дневнике такую запись: "Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо "Долой стыд". Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась". Художница Северцова-Габричевская рассказывала о реакции прохожих: "Кто-то хохотал до слёз, кто-то плевался. Старухи крестились, говоря: "Апокалипсис! Конец света!" и растерянно спрашивали у прохожих: "Что ж это? И нас заставят раздеться?".Иногда не столь идеологические продвинутый граждане просто били членов общества.Эмигрант корниловец Александр Трушнович вспоминал позже: "В 1922 году я несколько раз присутствовал на выступлениях общества “Долой стыд”. Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью “Долой стыд”, оратор на площади Краснодара кричал с трибуны: — Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха! Проходя там вечером, я увидел поваленную трибуну, “сына солнца и воздуха” избили. В другой раз мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых “детей солнца и воздуха”, и возмущенные люди спасались от них бегством".Конец обществаПостепенно деятельность общества советская власть стала сворачивать. В декабре 1925 года на XIV съезде ВКП(б) Николай Бухарин в рамках начавшейся кампании против оппозиции Григория Зиновьева подверг сильной критике моральное разложение молодёжи, приведя примером такой деградации деятельность общества "Долой стыд".Нарком здравоохранения Николай Семашко резко выступил против хождениям по улицам в голом виде: "Подобное поведение необходимо самым категорическим образом осудить со всех точек зрения. Во-первых, жестоко ошибаются, когда думают, что если ходить голым, то это будет самая настоящая "революционность"... Во-вторых, путешествие по Москве в голом виде совершенно недопустимо с гигиенической точки зрения. Нельзя подставлять своё тело под пыль, дождь и грязь... В-третьих, очень спорно, содействует ли это дикое новшество нравственности".Так и сошли на нет демонстрации голых людей по улицам советских городов.На смену им пришли демонстрации физкультурников, пропагандировавшие культ здорового тела, готового к труду и обороне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, ссср, харьков, михаил булгаков, лев троцкий, николай бухарин (советский политический и государственный деятель), вкп(б)
Культура, Москва, СССР, Харьков, Михаил Булгаков, Лев Троцкий, Николай Бухарин (Советский политический и государственный деятель), ВКП(б)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Это сейчас кажется невероятным, но было время, когда по Москве ходили демонстрации абсолютно голых людей. Мужчин и женщин, безо всякой одежды, с лентами через плечо, с лозунгами "Долой стыд", "Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы — дети солнца и воздуха!" можно было встретить на улице после революции.
Это были члены общества "Долой стыд" — движения радикальных нудистов в СССР, действовавшее в 1924—1925 годах. Их акции проходили в основном в Москве, хотя есть сведения и о других городах, в частности — Харькове и Саратове.
Время зарождения Страны Советов — это время перемен, когда ломались многие традиционные представления в обществе, в том числе и о "буржуазной" морали.
Революция изменила не только общественный строй в стране, но и кардинально поменяла мировоззрение граждан.
Причем у некоторой части населения взгляд на мир изменился уж слишком сильно. Один из примеров — появление общества "Долой стыд", члены которого маршировали обнаженными по улицам Москвы, демонстрируя свободу от "буржуазных предрассудков".
Участники движения объясняли свой экстравагантный внешний вид тем, что единственным олицетворением демократии и равенства может служить только нагота.
"Голые демонстрации" проходили не просто с целью показать себя во всей красе, а с фундаментальным идеологическим обоснованием: "Одежду носят буржуи-эксплуататоры. Мы — не буржуи, поэтому должны отвергнуть одежду". "Нагота — символ равенства".
Идеологом и одним из основателей движения был ближайший друг Льва Троцкого, революционер Карл Радек. Он частенько возглавлял колонны обнаженных людей, марширующих по Красной площади.
Некоторые демонстрации были весьма массовыми и проходили в 1924-1925 годах. В них принимали участие около 10 тысяч человек.
Свидетельства современников
Впрочем, реакция на обнаженных и идеологически подкованных граждан у остальной части общества была вполне себе "буржуазной".
Посмотрим, как описывают такие встречи новой морали со старой современники.
Михаил Булгаков в сентябре 1924 г. оставил в дневнике такую запись
: "Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо "Долой стыд". Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась". Художница Северцова-Габричевская рассказывала о реакции прохожих: "Кто-то хохотал до слёз, кто-то плевался. Старухи крестились, говоря: "Апокалипсис! Конец света!" и растерянно спрашивали у прохожих: "Что ж это? И нас заставят раздеться?".
Иногда не столь идеологические продвинутый граждане просто били членов общества.
Эмигрант корниловец Александр Трушнович вспоминал
позже: "В 1922 году я несколько раз присутствовал на выступлениях общества “Долой стыд”. Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью “Долой стыд”, оратор на площади Краснодара кричал с трибуны: — Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха! Проходя там вечером, я увидел поваленную трибуну, “сына солнца и воздуха” избили. В другой раз мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых “детей солнца и воздуха”, и возмущенные люди спасались от них бегством".
Постепенно деятельность общества советская власть стала сворачивать. В декабре 1925 года на XIV съезде ВКП(б) Николай Бухарин в рамках начавшейся кампании против оппозиции Григория Зиновьева подверг сильной критике моральное разложение молодёжи, приведя примером такой деградации деятельность общества "Долой стыд".
Нарком здравоохранения Николай Семашко резко выступил
против хождениям по улицам в голом виде: "Подобное поведение необходимо самым категорическим образом осудить со всех точек зрения. Во-первых, жестоко ошибаются, когда думают, что если ходить голым, то это будет самая настоящая "революционность"... Во-вторых, путешествие по Москве в голом виде совершенно недопустимо с гигиенической точки зрения. Нельзя подставлять своё тело под пыль, дождь и грязь... В-третьих, очень спорно, содействует ли это дикое новшество нравственности".
Так и сошли на нет демонстрации голых людей по улицам советских городов.
На смену им пришли демонстрации физкультурников, пропагандировавшие культ здорового тела, готового к труду и обороне.