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"Устроили революцию": кто и зачем вывел на улицы Москвы тысячи голых людей

"Устроили революцию": кто и зачем вывел на улицы Москвы тысячи голых людей - РИА Новости, 24.02.2025

"Устроили революцию": кто и зачем вывел на улицы Москвы тысячи голых людей

Это сейчас кажется невероятным, но было время, когда по Москве ходили демонстрации абсолютно голых людей. Мужчин и женщин, безо всякой одежды, с лентами через... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:11:00+03:00

2025-02-24T19:11:00+03:00

2025-02-24T19:11:00+03:00

культура

москва

ссср

харьков

михаил булгаков

лев троцкий

николай бухарин (советский политический и государственный деятель)

вкп(б)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Это сейчас кажется невероятным, но было время, когда по Москве ходили демонстрации абсолютно голых людей. Мужчин и женщин, безо всякой одежды, с лентами через плечо, с лозунгами "Долой стыд", "Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы — дети солнца и воздуха!" можно было встретить на улице после революции.Это были члены общества "Долой стыд" — движения радикальных нудистов в СССР, действовавшее в 1924—1925 годах. Их акции проходили в основном в Москве, хотя есть сведения и о других городах, в частности — Харькове и Саратове.Голый Карл РадекВремя зарождения Страны Советов — это время перемен, когда ломались многие традиционные представления в обществе, в том числе и о "буржуазной" морали.Революция изменила не только общественный строй в стране, но и кардинально поменяла мировоззрение граждан.Причем у некоторой части населения взгляд на мир изменился уж слишком сильно. Один из примеров — появление общества "Долой стыд", члены которого маршировали обнаженными по улицам Москвы, демонстрируя свободу от "буржуазных предрассудков".Участники движения объясняли свой экстравагантный внешний вид тем, что единственным олицетворением демократии и равенства может служить только нагота."Голые демонстрации" проходили не просто с целью показать себя во всей красе, а с фундаментальным идеологическим обоснованием: "Одежду носят буржуи-эксплуататоры. Мы — не буржуи, поэтому должны отвергнуть одежду". "Нагота — символ равенства".Идеологом и одним из основателей движения был ближайший друг Льва Троцкого, революционер Карл Радек. Он частенько возглавлял колонны обнаженных людей, марширующих по Красной площади.Некоторые демонстрации были весьма массовыми и проходили в 1924-1925 годах. В них принимали участие около 10 тысяч человек.Свидетельства современниковВпрочем, реакция на обнаженных и идеологически подкованных граждан у остальной части общества была вполне себе "буржуазной".Посмотрим, как описывают такие встречи новой морали со старой современники.Михаил Булгаков в сентябре 1924 г. оставил в дневнике такую запись: "Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо "Долой стыд". Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась". Художница Северцова-Габричевская рассказывала о реакции прохожих: "Кто-то хохотал до слёз, кто-то плевался. Старухи крестились, говоря: "Апокалипсис! Конец света!" и растерянно спрашивали у прохожих: "Что ж это? И нас заставят раздеться?".Иногда не столь идеологические продвинутый граждане просто били членов общества.Эмигрант корниловец Александр Трушнович вспоминал позже: "В 1922 году я несколько раз присутствовал на выступлениях общества “Долой стыд”. Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью “Долой стыд”, оратор на площади Краснодара кричал с трибуны: — Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха! Проходя там вечером, я увидел поваленную трибуну, “сына солнца и воздуха” избили. В другой раз мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых “детей солнца и воздуха”, и возмущенные люди спасались от них бегством".Конец обществаПостепенно деятельность общества советская власть стала сворачивать. В декабре 1925 года на XIV съезде ВКП(б) Николай Бухарин в рамках начавшейся кампании против оппозиции Григория Зиновьева подверг сильной критике моральное разложение молодёжи, приведя примером такой деградации деятельность общества "Долой стыд".Нарком здравоохранения Николай Семашко резко выступил против хождениям по улицам в голом виде: "Подобное поведение необходимо самым категорическим образом осудить со всех точек зрения. Во-первых, жестоко ошибаются, когда думают, что если ходить голым, то это будет самая настоящая "революционность"... Во-вторых, путешествие по Москве в голом виде совершенно недопустимо с гигиенической точки зрения. Нельзя подставлять своё тело под пыль, дождь и грязь... В-третьих, очень спорно, содействует ли это дикое новшество нравственности".Так и сошли на нет демонстрации голых людей по улицам советских городов.На смену им пришли демонстрации физкультурников, пропагандировавшие культ здорового тела, готового к труду и обороне.

москва

ссср

харьков

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москва, ссср, харьков, михаил булгаков, лев троцкий, николай бухарин (советский политический и государственный деятель), вкп(б)