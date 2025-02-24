https://ria.ru/20250224/severodvinsk-2001269776.html

Предпремьерный показ фильма "Северный полюс" прошел в Северодвинске

Предпремьерный показ фильма "Северный полюс" прошел в Северодвинске - РИА Новости, 24.02.2025

Предпремьерный показ фильма "Северный полюс" прошел в Северодвинске

Предпремьерный показ художественного фильма "Северный полюс" состоялся в "Доме Корабела" — культурном центре завода ОСК Севмаш в Северодвинске, банк ВТБ... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:41:00+03:00

2025-02-24T13:41:00+03:00

2025-02-24T13:41:00+03:00

северодвинск

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втб (банк)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предпремьерный показ художественного фильма "Северный полюс" состоялся в "Доме Корабела" — культурном центре завода ОСК Севмаш в Северодвинске, банк ВТБ выступил партнером мероприятия, сообщает пресс-служба кредитной организации. Кинолента посвящена первой советской атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол", построенной на Севмаше в 1958 году, с которой в стране началось атомное подводное кораблестроение. В процессе подготовки к съемкам специалисты завода оказывали съемочной группе помощь в качестве консультантов, а также в фильме использованы работы художника-конструктора предприятия. На предпоказ фильма были приглашены работники и ветераны завода, студенты профильных учебных заведений, школьники и военнослужащие, проходящие службу в производственной роте завода Севмаш. Перед зрителями выступили гости мероприятия — исполнитель главной роли Андрей Мерзликин, представители ВМФ России, руководство завода и специалисты, принимавшие непосредственное участие в строительстве первой атомной подводной лодки. Кинолента режиссера Александра Котта, снятая в жанре экшн, повествует о событиях, позволивших стране авторитетно заявить о своей мощи на весь мир. По сценарию события разворачиваются в 1962 году — в самый разгар холодной войны, когда первая советская атомная подводная лодка отправляется в длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. Подлодка должна осуществить всплытие ровно в точке Северного полюса, продемонстрировав тем самым, что СССР способен нанести ответный ядерный удар по вражеской территории даже с макушки Земли. Во главе похода назначен капитан второго ранга Живцов, который еще на этапе испытаний обнаружил серьезную проблему с навигацией на судне. Однако поход необходим как демонстрация силы Советского Союза в условиях особой напряженности между СССР и США. "В истории России есть множество событий, которые могут стать основой для увлекательных и остросюжетных сценариев. Фильмы о технических, научных и военных достижениях — это способ популяризировать темы, незаслуженно долго остававшиеся в тени. Это возможность вдохновить новые поколения, рассказав широкой аудитории о наших соотечественниках, их стойкости, мужестве, героизме, упорстве, интеллекте и таланте — о тех людях, благодаря которым мы испытываем гордость за нашу страну. Мы уверены, что столь важная страница советской истории и истории завода ОСК Севмаш безусловно достойна большого экрана", — отметил начальник управления продаж в корпоративном канале, вице-президент ВТБ Илья Ермаков. Фильм "Северный полюс" выйдет в прокат 27 февраля. В ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Карен Бадалов, Константин Тополага, Александр Бухаров, Игорь Гордин. Возрастное ограничение: 12+.

https://ria.ru/20241004/kino-1976372967.html

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северодвинск, россия, фильмы, александр котт, евгений миронов, андрей мерзликин, втб (банк)