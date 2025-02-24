https://ria.ru/20250224/serbija-2001308683.html

Протестующие в Нови-Саде забросали полицию мукой, яйцами и краской

Протестующие в Нови-Саде забросали полицию мукой, яйцами и краской - РИА Новости, 24.02.2025

Протестующие в Нови-Саде забросали полицию мукой, яйцами и краской

Участники протестной акции перед городской скупщиной (собранием) второго по величине города Сербии Нови-Сад забросали кордон полиции яйцами, мукой и краской в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:59:00+03:00

2025-02-24T15:59:00+03:00

2025-02-24T16:48:00+03:00

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сербия

милош вучевич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Участники протестной акции перед городской скупщиной (собранием) второго по величине города Сербии Нови-Сад забросали кордон полиции яйцами, мукой и краской в знак протеста против избрания мэром Жарко Мичина - экс-главы кабинета премьера Милоша Вучевича. Сербский премьер и председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич, бывший в 2012-2022 мэром Нови-Сада, 28 января подал в отставку, как и его преемник на посту городского главы Милан Джурич в связи с протестами из-за обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада и гибели 15 человек. На 10.00 (12.00 мск) понедельника было назначено заседание новосадской скупщины для выборов нового мэра, к этому времени к зданию городского собрания пришли студенты и сторонники оппозиции и был построен кордон полиции со щитами. Избрание 45 из всего 78 депутатов мэром Нови-Сада Мичина - "правой руки" сербского премьера вызвало негодование протестующих. "Граждане сначала закидали кордон полиции яйцами, мукой, йогуртом, краской, туалетной бумагой, потом швырялись и уставом скупщины Нови-Сада. Но и полиция не осталась в долгу – бросалась в граждан остатками яиц и пачками йогурта, емкостями с краской", - передает городской портал, который разместил видеозаписи беспорядков. Оппозиционные депутаты заявляли журналистам, что полицейские их не пустили внутрь здания для голосования, а двери были закрыты изнутри. Наряду с мэром правящей коалицией вокруг СПП в понедельник были избраны и члены исполнительного органа - городского совета. Протестующие в 11.52 (13.52 мск) провели 15 минут молчания по жертвам обрушения 1 ноября и попытались очистить площадку перед скупщиной и кордоном полиции от набросанного мусора, затем стали расходиться. Протестующие в Сербии студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250215/vuchichi-1999622482.html

https://ria.ru/20250129/vuchich-1996114772.html

https://ria.ru/20250203/serbija-1997111905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп)