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Британия ввела санкции против сенатора Канокова
Британия ввела санкции против сенатора Канокова - РИА Новости, 24.02.2025
Британия ввела санкции против сенатора Канокова
Великобритания внесла в санкционный список сенатора от Кабардино-Балкарской республики Арсена Канокова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:17:00+03:00
2025-02-24T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список сенатора от Кабардино-Балкарской республики Арсена Канокова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Арсен Баширович Каноков", - написано в обновленном санкционном списке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326524.html
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россия, великобритания, москва, владимир путин, санкции в отношении россии, кабардино-балкарская республика (кбр)
Россия, Великобритания, Москва, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Британия ввела санкции против сенатора Канокова
Британия внесла в санкционный список сенатора от КБР Арсена Канокова