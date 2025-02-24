https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001367106.html

В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании

В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании - РИА Новости, 24.02.2025

В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании

Посольство РФ в Лондоне заявило, что предпринятые Великобританией санкции против России тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самой... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:47:00+03:00

2025-02-24T21:47:00+03:00

2025-02-24T21:47:00+03:00

россия

лондон

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санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что предпринятые Великобританией санкции против России тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самой Британии. Великобритания в понедельник расширила санкционный список против России на 107 позиций, назвав этот пакет ограничительных мер "крупнейшим" с 2022 года. "Разумеется, в Лондоне не могут не понимать, что подобные меры тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самого Соединённого Королевства. Едва ли те, кого вносят в "чёрный список", спешили посетить Британию. Разрушив почти все связи с Россией, Лондон сам исключил себя из перечня привлекательных направлений для деловых и даже туристических поездок", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. По словам дипломатов, предпринятый 24 февраля "нелегитимный санкционный выпад" Лондона, несмотря на заявления британских официальных лиц, не содержит ничего "беспрецедентного". "Это очередное, пусть и чуть более энергичное, чем обычно, исполнение наскучившего санкционного ритуала, понадобившееся британскому истеблишменту в преддверии распиаренной поездки премьер-министра К. Стармера в Вашингтон", - добавили в посольстве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html

https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000851514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, лондон, москва, владимир путин, санкции в отношении россии, санкции