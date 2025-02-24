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В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании - РИА Новости, 24.02.2025
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21:47 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001367106.html
В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании
В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании - РИА Новости, 24.02.2025
В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании
Посольство РФ в Лондоне заявило, что предпринятые Великобританией санкции против России тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самой... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:47:00+03:00
2025-02-24T21:47:00+03:00
россия
лондон
москва
владимир путин
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что предпринятые Великобританией санкции против России тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самой Британии. Великобритания в понедельник расширила санкционный список против России на 107 позиций, назвав этот пакет ограничительных мер "крупнейшим" с 2022 года. "Разумеется, в Лондоне не могут не понимать, что подобные меры тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самого Соединённого Королевства. Едва ли те, кого вносят в "чёрный список", спешили посетить Британию. Разрушив почти все связи с Россией, Лондон сам исключил себя из перечня привлекательных направлений для деловых и даже туристических поездок", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. По словам дипломатов, предпринятый 24 февраля "нелегитимный санкционный выпад" Лондона, несмотря на заявления британских официальных лиц, не содержит ничего "беспрецедентного". "Это очередное, пусть и чуть более энергичное, чем обычно, исполнение наскучившего санкционного ритуала, понадобившееся британскому истеблишменту в преддверии распиаренной поездки премьер-министра К. Стармера в Вашингтон", - добавили в посольстве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html
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россия, лондон, москва, владимир путин, санкции в отношении россии, санкции
Россия, Лондон, Москва, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Санкции
В российском посольстве прокомментировали новые санкции Великобритании

Посольство России: санкции Лондона тщетны и несут урон репутации самой Британии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что предпринятые Великобританией санкции против России тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самой Британии.
Великобритания в понедельник расширила санкционный список против России на 107 позиций, назвав этот пакет ограничительных мер "крупнейшим" с 2022 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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"Разумеется, в Лондоне не могут не понимать, что подобные меры тщетны и несут урон исключительно для имиджа и деловой репутации самого Соединённого Королевства. Едва ли те, кого вносят в "чёрный список", спешили посетить Британию. Разрушив почти все связи с Россией, Лондон сам исключил себя из перечня привлекательных направлений для деловых и даже туристических поездок", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По словам дипломатов, предпринятый 24 февраля "нелегитимный санкционный выпад" Лондона, несмотря на заявления британских официальных лиц, не содержит ничего "беспрецедентного".
«
"Это очередное, пусть и чуть более энергичное, чем обычно, исполнение наскучившего санкционного ритуала, понадобившееся британскому истеблишменту в преддверии распиаренной поездки премьер-министра К. Стармера в Вашингтон", - добавили в посольстве.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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