https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001364181.html

В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ

В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ - РИА Новости, 24.02.2025

В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ

ООН твердо выступает за свободу прессы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя очередные европейские санкции против российских СМИ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:16:00+03:00

2025-02-24T21:16:00+03:00

2025-02-24T21:16:00+03:00

в мире

стефан дюжаррик

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ООН, 24 фев – РИА Новости. ООН твердо выступает за свободу прессы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя очередные европейские санкции против российских СМИ. Ранее в понедельник ЕС ввел санкции против ряда российских изданий, в частности, EADaily, Лента, News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда". "Я не видел конкретных санкций. Что я могу вам сказать, так это то, что мы твердо выступаем за свободу прессы и за то, чтобы у людей было как можно больше мнений, доступ к как можно большему количеству мнений", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стефан дюжаррик, оон, евросоюз, красная звезда