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В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ - РИА Новости, 24.02.2025
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21:16 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001364181.html
В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ
В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ - РИА Новости, 24.02.2025
В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ
ООН твердо выступает за свободу прессы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя очередные европейские санкции против российских СМИ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:16:00+03:00
2025-02-24T21:16:00+03:00
в мире
стефан дюжаррик
оон
евросоюз
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ООН, 24 фев – РИА Новости. ООН твердо выступает за свободу прессы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя очередные европейские санкции против российских СМИ. Ранее в понедельник ЕС ввел санкции против ряда российских изданий, в частности, EADaily, Лента, News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда". "Я не видел конкретных санкций. Что я могу вам сказать, так это то, что мы твердо выступаем за свободу прессы и за то, чтобы у людей было как можно больше мнений, доступ к как можно большему количеству мнений", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, стефан дюжаррик, оон, евросоюз, красная звезда
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, Евросоюз, Красная звезда
В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ

ООН о санкциях ЕС против российских СМИ: мы твердо выступаем за свободу прессы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. ООН твердо выступает за свободу прессы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя очередные европейские санкции против российских СМИ.
Ранее в понедельник ЕС ввел санкции против ряда российских изданий, в частности, EADaily, Лента, News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда".
«
"Я не видел конкретных санкций. Что я могу вам сказать, так это то, что мы твердо выступаем за свободу прессы и за то, чтобы у людей было как можно больше мнений, доступ к как можно большему количеству мнений", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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