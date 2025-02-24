https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001332031.html

Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"

Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго" - РИА Новости, 24.02.2025

Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"

Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерго" Вячеслава Кожевникова, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:34:00+03:00

2025-02-24T17:34:00+03:00

2025-02-24T17:34:00+03:00

великобритания

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерго" Вячеслава Кожевникова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Вячеслав Евгеньевич Кожевников", - указывается в обновленном санкционном списке.

https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, санкции в отношении россии, санкции