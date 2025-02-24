https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001332031.html
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго" - РИА Новости, 24.02.2025
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"
Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерго" Вячеслава Кожевникова, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:34:00+03:00
2025-02-24T17:34:00+03:00
2025-02-24T17:34:00+03:00
великобритания
санкции в отношении россии
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерго" Вячеслава Кожевникова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Вячеслав Евгеньевич Кожевников", - указывается в обновленном санкционном списке.
https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, санкции в отношении россии, санкции
Великобритания, Санкции в отношении России, Санкции
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"
Великобритания внесла в список санкций главу ПАО "Форвард Энерго" Кожевникова