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Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго" - РИА Новости, 24.02.2025
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17:34 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001332031.html
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго" - РИА Новости, 24.02.2025
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"
Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерго" Вячеслава Кожевникова, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:34:00+03:00
2025-02-24T17:34:00+03:00
великобритания
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерго" Вячеслава Кожевникова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Вячеслав Евгеньевич Кожевников", - указывается в обновленном санкционном списке.
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великобритания, санкции в отношении россии, санкции
Великобритания, Санкции в отношении России, Санкции
Великобритания внесла в санкционный список главу "Форвард Энерго"

Великобритания внесла в список санкций главу ПАО "Форвард Энерго" Кожевникова

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерго" Вячеслава Кожевникова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
«
"Вячеслав Евгеньевич Кожевников", - указывается в обновленном санкционном списке.
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