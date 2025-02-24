https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001331642.html

Британия ввела санкции против "Сибантрацита" и "Русской энергии"

Британия ввела санкции против "Сибантрацита" и "Русской энергии" - РИА Новости, 24.02.2025

Британия ввела санкции против "Сибантрацита" и "Русской энергии"

Великобритания ввела санкции против задействованных в добыче угля предприятий "Сибантрацит" и "Русская энергия", следует из опубликованного в понедельник... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:34:00+03:00

2025-02-24T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против задействованных в добыче угля предприятий "Сибантрацит" и "Русская энергия", следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина. В качестве обоснования сказано, что компании участвуют "в получении выгоды от правительства России" или оказываю ему поддержку, "осуществляя деятельность в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в российском добывающем секторе". Кроме того, по той же причине под санкции попали ООО "Импекс-Дон" и АО "Стройсервис". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html

https://ria.ru/20250224/britanija-2001321824.html

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