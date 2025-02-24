https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001327882.html
Британия ввела санкции против гендиректора телеканала "Царьград"
Британия ввела санкции против гендиректора телеканала "Царьград" - РИА Новости, 24.02.2025
Британия ввела санкции против гендиректора телеканала "Царьград"
Великобритания ввела санкции против гендиректора канала "Царьград" Натальи Тюриной, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:20:00+03:00
2025-02-24T17:20:00+03:00
2025-02-24T17:23:00+03:00
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владимир путин
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против гендиректора канала "Царьград" Натальи Тюриной, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Наталья Александровна Тюрина", - написано в обновленном санкционном списке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, москва, наталья тюрина, владимир путин, санкции в отношении россии, санкции
Россия, Великобритания, Москва, Наталья Тюрина, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Санкции
Британия ввела санкции против гендиректора телеканала "Царьград"
Британия включила в список санкций гендиректора канала "Царьград" Наталью Тюрину