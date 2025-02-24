https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001327002.html

Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России

Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России - РИА Новости, 24.02.2025

Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России

Великобритания ввела санкции против ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) России, следует из опубликованного в понедельник документа британского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:17:00+03:00

2025-02-24T17:17:00+03:00

2025-02-24T17:17:00+03:00

россия

лондон

великобритания

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150772/05/1507720565_0:208:3076:1938_1920x0_80_0_0_76779f5e45667a98e976bce996506e1e.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) России, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина. "Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", - сказано в обновленном санкционном списке. Кроме того, были введены рестрикции против руководителя ФГУП ГЦСС Ивана Гайчени. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html

https://ria.ru/20250224/britanija-2001321824.html

россия

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, лондон, великобритания, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире