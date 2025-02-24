Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России
Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России и его руководителей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТуристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне
Туристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) России, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина.
"Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", - сказано в обновленном санкционном списке.
Кроме того, были введены рестрикции против руководителя ФГУП ГЦСС Ивана Гайчени.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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