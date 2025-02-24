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Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России - РИА Новости, 24.02.2025
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17:17 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001327002.html
Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России
Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России - РИА Новости, 24.02.2025
Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России
Великобритания ввела санкции против ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) России, следует из опубликованного в понедельник документа британского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:17:00+03:00
2025-02-24T17:17:00+03:00
россия
лондон
великобритания
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) России, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина. "Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", - сказано в обновленном санкционном списке. Кроме того, были введены рестрикции против руководителя ФГУП ГЦСС Ивана Гайчени. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html
https://ria.ru/20250224/britanija-2001321824.html
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россия, лондон, великобритания, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Лондон, Великобритания, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России

Лондон ввел санкции против Главного центра спецсвязи России и его руководителей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТуристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне
Туристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Туристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) России, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина.
"Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", - сказано в обновленном санкционном списке.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций
Вчера, 16:24
Кроме того, были введены рестрикции против руководителя ФГУП ГЦСС Ивана Гайчени.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Британия ввела санкции против авиакомпании S7
Вчера, 16:54
 
РоссияЛондонВеликобританияВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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