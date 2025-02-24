https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326370.html

Британия ввела санкции против некоторых зарубежных компаний

Британия ввела санкции против некоторых зарубежных компаний - РИА Новости, 24.02.2025

Британия ввела санкции против некоторых зарубежных компаний

Великобритания в рамках антироссийского санкционного режима ввела рестрикции против ряда компаний из стран Центральной Азии, Турции, Индии, Китая и Таиланда за... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:15:00+03:00

2025-02-24T17:15:00+03:00

2025-02-24T17:17:00+03:00

россия

центральная азия

турция

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках антироссийского санкционного режима ввела рестрикции против ряда компаний из стран Центральной Азии, Турции, Индии, Китая и Таиланда за поставки РФ электроники и товаров двойного назначения, сообщил в понедельник британский МИД. "Они (компании - ред.) базируются в различных третьих странах, в том числе в государствах Центральной Азии, Турции, Таиланде, Индии и Китае", - говорится в сообщении британского МИД на сайте правительства страны. По заявлению Лондона, попавшие под санкции компании производят и поставляют России электронику и товары двойного назначения, в том числе "микропроцессоры, используемые в оружейных системах". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/britanija-2001321824.html

https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001301616.html

россия

центральная азия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральная азия, турция, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире