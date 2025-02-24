https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001240641.html

Евросоюз ввел запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами

Евросоюз ввел запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами - РИА Новости, 24.02.2025

Евросоюз ввел запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами

ЕС ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами, а... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:46:00+03:00

2025-02-24T11:46:00+03:00

2025-02-24T12:24:00+03:00

усть-луга

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами, а также портами на Балтийском и Черном море, говорится в заявлении Еврокомиссии."Вводится полный запрет на транзакции в отношении определенных российских инфраструктур: сюда входят два московских аэропорта (аэропорт Внуково и аэропорт Жуковский), четыре региональных аэропорта, а также Астраханский порт и Махачкалинский порт на Каспийском море. Также включены морские порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20250224/velikobritanija-2001236951.html

усть-луга

жуковский

каспийское море

черное море

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усть-луга, евросоюз, жуковский, еврокомиссия, каспийское море, черное море, в мире