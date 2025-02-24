https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001240641.html
Евросоюз ввел запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами
Евросоюз ввел запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами - РИА Новости, 24.02.2025
Евросоюз ввел запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами
ЕС ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами, а... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:46:00+03:00
2025-02-24T11:46:00+03:00
2025-02-24T12:24:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами, а также портами на Балтийском и Черном море, говорится в заявлении Еврокомиссии."Вводится полный запрет на транзакции в отношении определенных российских инфраструктур: сюда входят два московских аэропорта (аэропорт Внуково и аэропорт Жуковский), четыре региональных аэропорта, а также Астраханский порт и Махачкалинский порт на Каспийском море. Также включены морские порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20250224/velikobritanija-2001236951.html
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усть-луга, евросоюз, жуковский, еврокомиссия, каспийское море, черное море, в мире
Усть-Луга, Евросоюз, Жуковский, Еврокомиссия, Каспийское море, Черное море, В мире
Евросоюз ввел запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами
Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с российскими портами и аэропортами