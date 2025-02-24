https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001234811.html
ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
ЕС запретил кредитным и финорганизациях за пределами РФ на транзакции при использовании "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Банка России, говорится в РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:31:00+03:00
2025-02-24T11:31:00+03:00
2025-02-24T11:43:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС запретил кредитным и финорганизациях за пределами РФ на транзакции при использовании "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Банка России, говорится в заявлении Совета ЕС. "Впервые ЕС вводит запрет для кредитных или финансовых организаций, созданных за пределами России, на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России", - сообщается в документе. Ограничительные меры также включили в себя запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT.В 13ый пакет европейский санкций, объявленный в понедельник, вошли не только экономические, но и персональные ограничения. ЕС запретил импортировать из России первичный алюминий, а под персональные меры попали 48 человек. Санкции введены также против 35 юрлиц.
https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html
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экономика, россия, евросоюз, swift
Экономика, Россия, Евросоюз, SWIFT
ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
Евросоюз запретил 13 российским банкам пользоваться платежной системой SWIFT