https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001234811.html

ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT

ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT

ЕС запретил кредитным и финорганизациях за пределами РФ на транзакции при использовании "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Банка России, говорится в РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:31:00+03:00

2025-02-24T11:31:00+03:00

2025-02-24T11:43:00+03:00

экономика

россия

евросоюз

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС запретил кредитным и финорганизациях за пределами РФ на транзакции при использовании "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Банка России, говорится в заявлении Совета ЕС. "Впервые ЕС вводит запрет для кредитных или финансовых организаций, созданных за пределами России, на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России", - сообщается в документе. Ограничительные меры также включили в себя запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT.В 13ый пакет европейский санкций, объявленный в понедельник, вошли не только экономические, но и персональные ограничения. ЕС запретил импортировать из России первичный алюминий, а под персональные меры попали 48 человек. Санкции введены также против 35 юрлиц.

https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, евросоюз, swift