https://ria.ru/20250224/rosaviatsiya-2001274056.html

Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России

Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России - РИА Новости, 24.02.2025

Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России

Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:08:00+03:00

2025-02-24T14:08:00+03:00

2025-02-24T14:22:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, сообщило ведомство."Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком", - рассказали в Росавиации.Там добавили, что "в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно".

https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика