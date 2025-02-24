https://ria.ru/20250224/rosaviatsiya-2001274056.html
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России - РИА Новости, 24.02.2025
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России
Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:08:00+03:00
2025-02-24T14:08:00+03:00
2025-02-24T14:22:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, сообщило ведомство."Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком", - рассказали в Росавиации.Там добавили, что "в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно".
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России
Росавиация опровергла данные о подготовке к открытию аэропортов на юге России