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Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России - РИА Новости, 24.02.2025
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14:08 24.02.2025 (обновлено: 14:22 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/rosaviatsiya-2001274056.html
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России - РИА Новости, 24.02.2025
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России
Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:08:00+03:00
2025-02-24T14:22:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, сообщило ведомство."Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком", - рассказали в Росавиации.Там добавили, что "в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно".
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика
Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге России

Росавиация опровергла данные о подготовке к открытию аэропортов на юге России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, сообщило ведомство.
"Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком", - рассказали в Росавиации.
Там добавили, что "в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно".
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