https://ria.ru/20250224/rody-2001275567.html

"Стала ребенком": трагедия россиянки, потерявшей часть мозга во время родов

"Стала ребенком": трагедия россиянки, потерявшей часть мозга во время родов - РИА Новости, 24.02.2025

"Стала ребенком": трагедия россиянки, потерявшей часть мозга во время родов

Иногда самый счастливый день в жизни может обернуться началом мучительного кошмара. История Марии Полищук — именно об этом. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:09:00+03:00

2025-02-24T18:09:00+03:00

2025-02-24T18:09:00+03:00

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Иногда самый счастливый день в жизни может обернуться началом мучительного кошмара. История Марии Полищук — именно об этом.Счастье, которое оборвалось в родильном залеУльяновская семья Геннадия Имшулова и Марии Полищук была образцом счастья. Двое сыновей, ожидание долгожданной дочери — казалось, их мир полон любви и тепла. Плановая операция кесарева сечения должна была завершить эту идиллическую картину появлением третьего ребенка в ноябре 2021 года.Но что-то пошло не так.Геннадий сидел дома, ожидая звонка жены. Обычная операция, третьи роды — чего волноваться? Когда прошло положенное время, а Маша так и не вышла на связь, он начал звонить в больницу."Родила, все хорошо. Как придет в себя, позвонит", — успокоили его в отделении.Шли часы. Телефон молчал.Когда обеспокоенный Геннадий приехал в роддом, ему сообщили ошеломляющую новость: Маша в коме, в реанимации. Врачи позволили ему увидеть жену — ее тело безжалостно сводили судороги, несмотря на максимальную дозу наркоза.Дни между жизнью и смертьюЧто случилось в родильном зале? Только позже Геннадий узнал детали от акушера-гинеколога: во время введения эпидуральной анестезии Маша вскрикнула: "Жжет!" — после чего ее тело выгнулось дугой.Врачам пришлось экстренно проводить кесарево под общим наркозом. Ребенка спасли. А вот Мария после выхода из наркоза продолжала биться в судорогах, и медики были вынуждены снова погрузить ее в медикаментозный сон.Семнадцать дней Маша провела в коме. Семнадцать дней Геннадий не отходил от ее постели — разговаривал, держал за руку, умолял вернуться.Медперсонал пытался переложить ответственность на пациентку: "У нее эпилепсия, зачем она вообще рожать собралась?" Но Гена знал — это ложь. Его жена была здоровой, активной женщиной, обожающей спорт и путешествия.Когда Маша наконец очнулась, стало ясно: это уже не та женщина, которая легла на операционный стол.Как будто заново родиласьВо время комы часть мозга Марии умерла — либо сердце останавливалось, либо прекращалось надолго дыхание. Спустя 17 дней она была словно новым человеком.Полная амнезия. Паралич правой стороны тела. Неспособность говорить и обслуживать себя: 34-летняя женщина превратилась в беспомощного младенца, которому предстояло заново учиться всему.Месяцы реабилитации позволили Марии медленно вспомнить мужа, родителей, сыновей. Но дочь — ту самую, ради которой она оказалась на операционном столе — она не могла вспомнить никак. Как не могла вспомнить и саму беременность."Прежняя" Маша — яркая, общительная красавица с очаровательными ямочками на щеках, любившая наряжаться и быть в центре внимания — исчезла. На ее месте оказалась наивная, беззащитная женщина с разумом пятилетнего ребенка.Многочисленные друзья один за другим исчезали из ее жизни. "Новая" Маша никому не была интересна.Новая жизньГеннадию пришлось полностью перестроить свою жизнь. Заботиться одновременно о троих детях и жене, которая сама нуждалась в постоянном уходе. Он учил Машу одеваться, готовить, убирать — всему, что она когда-то умела делать не задумываясь.Казалось бы, в такой ситуации родные должны сплотиться. Поначалу Машины родители помогали — время от времени Геннадий отводил жену к ее матери и отцу, чтобы немного передохнуть.Но однажды он заметил странность: Маша будто неохотно шла в родительский дом, капризничала, как ребенок, не желающий идти в детский сад. Причина открылась случайно и страшно.Предательство самых близкихОсвоив телефон, Мария как-то раз сняла короткое видео в родительском доме. На записи ее родная мать кричала и бросалась на дочь с кулаками. Отец находился рядом, но никак не реагировал на происходящее. А Маша, словно беззащитный ребенок, только всхлипывала и просила ее не бить.Причина такого отношения была проста и чудовищна: "новая" дочь раздражала собственных родителей. Они любили прежнюю Машу — успешную, здоровую, с которой приятно проводить время. А больная дочь оказалась обузой.После обнаружения видео Геннадий прекратил всякое общение с тестем и тещей. Удивительно, но родители даже не пытались вернуть контакт с дочерью. А сама Маша продолжала звонить матери, плакала и не понимала, почему мама не хочет с ней разговаривать.Когда надежда уже была близкоТри года упорной работы дали результаты. Ежедневные процедуры, массажи, прием лекарств — все по строгому расписанию. Маша научилась обслуживать себя, ухаживать за детьми, справляться с домашними делами. Она все чаще вспоминала эпизоды из прошлой жизни, проявляла любознательность, задавала вопросы.Геннадий начал верить, что однажды его любимая сможет вернуться — если не полностью прежней, то хотя бы близкой к тому образу, который он хранил в памяти.И вот, когда впереди уже забрезжил свет, когда казалось, что самое страшное позади...В конце 2024 года, 3 декабря, Маша была дома с одним из сыновей. Во время обычного приема пищи она начала давиться хлебом. В судорогах упала на пол и стала задыхаться. Маленький сын смог только позвонить отцу и сообщить, что маме плохо.Геннадий примчался домой — но было поздно.Первоначальная версия о том, что Маша подавилась едой, не подтвердилась. Экспертиза показала: оторвался тромб. Марии Полищук не стало всего за две недели до дня рождения. Ей должно было исполниться 37 лет 19 декабря.Маша умерла дважды — сначала потеряв себя в родильном зале, а затем физически. Но благодаря поддержке мужа она успела прожить свою "вторую жизнь" — пусть короткую, пусть не такую яркую, как прежняя, но наполненную любовью и заботой того, кто остался рядом вопреки всему.Вопросы без ответовИстория Марии Полищук оставляет множество вопросов. Что именно пошло не так во время плановой операции? Почему здоровая женщина внезапно впала в кому? Можно ли было предотвратить трагедию?История Марии напоминает нам о хрупкости человеческого счастья и о том, как быстро могут исчезнуть привычные вещи. Она заставляет задуматься о границах нашей готовности поддерживать близких, когда они меняются до неузнаваемости.Возможно, главный урок этой трагедии — в словах, которые Геннадий повторял в многочисленных интервью: "Любовь — это не только радость совместных моментов. Это готовность оставаться рядом, даже когда человек, которого ты знал, исчезает, а на его месте появляется кто-то совершенно другой".

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