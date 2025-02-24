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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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19:38 24.02.2025 (обновлено: 07:29 25.02.2025)
https://ria.ru/20250224/rezolyutsiya-2001351156.html
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-24T19:38:00+03:00
2025-02-25T07:29:00+03:00
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, передает корреспондент РИА Новости.За проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались.Резолюция призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже.Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html
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в мире, украина, генеральная ассамблея оон, оон, россия, дональд трамп, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, Дональд Трамп, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, против которой выступили США

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
За проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
Вчера, 18:35
Резолюция призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.
При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже.
Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В США назвали проект резолюции ГА ООН по Украине путем к миру
Вчера, 19:39
 
В миреУкраинаГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияДональд ТрампМоскваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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