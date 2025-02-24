https://ria.ru/20250224/rezolyutsiya-2001351156.html

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-24T19:38:00+03:00

2025-02-24T19:38:00+03:00

2025-02-25T07:29:00+03:00

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ООН, 24 фев — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, передает корреспондент РИА Новости.За проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались.Резолюция призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже.Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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