Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, против которой выступили США
© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
За проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались.
Резолюция призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.
При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже.
Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.