https://ria.ru/20250224/rekonstruktsiya-2001332259.html

Парковский лес в подмосковном Орехово-Зуеве благоустроят в 2025 году

Парковский лес в подмосковном Орехово-Зуеве благоустроят в 2025 году - РИА Новости, 24.02.2025

Парковский лес в подмосковном Орехово-Зуеве благоустроят в 2025 году

Парковский лес в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья благоустроят в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:37:00+03:00

2025-02-24T17:37:00+03:00

2025-02-24T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Парковский лес в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья благоустроят в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, при реализации проектов благоустройства лесопарковых зон особое внимание уделяется бережному отношению к уникальной экосистеме региона. "В рамках программы “Парки в лесу” работы в Парковском лесу стартуют в этом году. Проект включает в себя создание спортивных и туристических маршрутов, а также обустройство детских зон для активного отдыха. Это позволит нам не только сохранить природные богатства, но и сделать парк более доступным и привлекательным для всех жителей и гостей региона", – приводит пресс-служба слова Хайкина. Кроме того, на территории лесопарка обустроят игровые зоны для детей, скамейки, новое уличное освещение и урны. Дорожно-тропиночная сеть парка составит более десяти километров, включая кинологический маршрут длиной 0,69 километра. Также в рамках благоустройства будут обустроены спортивные зоны для воркаута, настольного тенниса, универсальная площадка для баскетбола, футбола и волейбола. В парке появятся павильоны кафе, проката и фуд-корт, комнаты матери и ребенка, площадки с качелями и многое другое.

https://ria.ru/20250224/doma-2001323606.html

https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001316102.html

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московская область (подмосковье), орехово-зуево, михаил хайкин