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В Раде призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 24.02.2025
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14:32 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/rada-2001282726.html
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 24.02.2025
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку, также, по его словам, нужно избрать... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:32:00+03:00
2025-02-24T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку, также, по его словам, нужно избрать нового спикера парламента и создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. Накануне Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. "Моя позиция остается неизменной. Это достижение мира с помощью дипломатии… Сегодня перед нами есть реальная формула. Зеленский освобождает Украину. Не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и не о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата", - написал уехавший с Украины Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, следом нужно вернуть из тюрем и из заграницы всех депутатов Верховной Рады, избрать нового спикера парламента, а также создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. "Новый глава парламента с новой переговорной группой ведут переговоры и параллельно готовят страну к выборам. Это сегодня наш реальный шанс уже сейчас... Продолжение войны — это преступление против Украины и всего украинского народа, народа, который умывается кровью, потому что Зеленский так хочет", - добавил Дмитрук. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
https://ria.ru/20250224/posol-2001267124.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, НАТО
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский должен уйти в отставку для достижения мира

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку, также, по его словам, нужно избрать нового спикера парламента и создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ.
Накануне Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
23 февраля, 17:44
"Моя позиция остается неизменной. Это достижение мира с помощью дипломатии… Сегодня перед нами есть реальная формула. Зеленский освобождает Украину. Не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и не о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата", - написал уехавший с Украины Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, следом нужно вернуть из тюрем и из заграницы всех депутатов Верховной Рады, избрать нового спикера парламента, а также создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ.
"Новый глава парламента с новой переговорной группой ведут переговоры и параллельно готовят страну к выборам. Это сегодня наш реальный шанс уже сейчас... Продолжение войны — это преступление против Украины и всего украинского народа, народа, который умывается кровью, потому что Зеленский так хочет", - добавил Дмитрук.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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