https://ria.ru/20250224/rada-2001282726.html

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 24.02.2025

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку, также, по его словам, нужно избрать... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:32:00+03:00

2025-02-24T14:32:00+03:00

2025-02-24T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку, также, по его словам, нужно избрать нового спикера парламента и создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. Накануне Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. "Моя позиция остается неизменной. Это достижение мира с помощью дипломатии… Сегодня перед нами есть реальная формула. Зеленский освобождает Украину. Не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и не о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата", - написал уехавший с Украины Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, следом нужно вернуть из тюрем и из заграницы всех депутатов Верховной Рады, избрать нового спикера парламента, а также создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. "Новый глава парламента с новой переговорной группой ведут переговоры и параллельно готовят страну к выборам. Это сегодня наш реальный шанс уже сейчас... Продолжение войны — это преступление против Украины и всего украинского народа, народа, который умывается кровью, потому что Зеленский так хочет", - добавил Дмитрук. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

https://ria.ru/20250224/posol-2001267124.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, нато