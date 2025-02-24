https://ria.ru/20250224/putin-2001378085.html
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:12:00+03:00
2025-02-24T23:12:00+03:00
2025-02-24T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил президент России Владимир Путин. "Он (президент США Дональд Трамп - ред.) непросто говорит то, что думает, он делает, что хочет, ну, что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001375485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, павел зарубин
Политика, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Павел Зарубин
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин
Путин заявил, что Трамп может говорить и делать то, что хочет, это привилегия