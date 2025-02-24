https://ria.ru/20250224/putin-2001378085.html

Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин

Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин

Президент США Дональд Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:12:00+03:00

2025-02-24T23:12:00+03:00

2025-02-24T23:12:00+03:00

политика

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088877_0:0:2534:1425_1920x0_80_0_0_1903a23e288d97bc0a8803400800a7c2.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил президент России Владимир Путин. "Он (президент США Дональд Трамп - ред.) непросто говорит то, что думает, он делает, что хочет, ну, что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/putin-2001375485.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, павел зарубин