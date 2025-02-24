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Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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23:12 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001378085.html
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:12:00+03:00
2025-02-24T23:12:00+03:00
политика
сша
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владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил президент России Владимир Путин. "Он (президент США Дональд Трамп - ред.) непросто говорит то, что думает, он делает, что хочет, ну, что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001375485.html
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политика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, павел зарубин
Политика, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Павел Зарубин
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин

Путин заявил, что Трамп может говорить и делать то, что хочет, это привилегия

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) непросто говорит то, что думает, он делает, что хочет, ну, что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин
Вчера, 22:58
 
ПолитикаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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